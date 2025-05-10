11 мая на стадионе «МХП-Арена» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Аугсбургом». Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и не решают глобальных задач, однако каждая команда стремится завершить сезон на мажорной ноте. Матч обещает быть результативным, учитывая статистику личных встреч и нынешнее состояние соперников.
«Штутгарт»
Хозяева занимают 10-е место с 44 очками после 32 туров. Команда нестабильна, но в атаке смотрится достойно – 10 забитых мячей в последних пяти играх подтверждают это. Эрмедин Демирович остается ключевой фигурой атаки с 15 голами в 46 матчах сезона. В последних турах «Штутгарт» выиграл дважды, в том числе важную победу над «Санкт-Паули» (1:0). Однако стоит отметить тревожный момент: клуб проиграл шесть последних домашних матчей в чемпионате, что говорит о проблемах с реализацией на своем поле.
«Аугсбург»
Гости идут следом за соперником с 43 очками на 11-й позиции. Команда не выигрывает уже три тура подряд и демонстрирует определенные проблемы в обороне – 9 пропущенных голов за последние пять матчей. Алексис Клод-Морис остается главным голеадором с 10 мячами в 29 матчах. Несмотря на недавние неудачи, «Аугсбург» стабильно забивает в выездных встречах и показывает боевую игру, не проигрывая в пяти из семи последних гостевых матчей.
Факты о командах:
«Штутгарт»
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- Пропускает в 4 из 6 последних домашних матчей.
- Средние показатели: 2.00 гола за игру (атака), 1.40 – в защите (5 последних игр).
«Аугсбург»
- Не выигрывает 3 тура подряд.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
- Средние показатели: 0.80 гола за игру (атака), 1.80 – в защите (5 последних игр).
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аугсбург»
Матч обещает быть интересным и с хорошими шансами на результативный футбол. «Штутгарт» имеет сильную линию атаки и отличную статистику против «Аугсбурга», тогда как гости стараются цепляться за очки и способны забить. Вероятнее всего хозяева сумеют прервать серию домашних неудач и одержат важную победу.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта» – коэффициент 7.00
- Победа «Штутгарта» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95