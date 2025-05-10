11 мая на стадионе «МХП-Арена» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Аугсбургом». Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и не решают глобальных задач, однако каждая команда стремится завершить сезон на мажорной ноте. Матч обещает быть результативным, учитывая статистику личных встреч и нынешнее состояние соперников.

«Штутгарт»

Хозяева занимают 10-е место с 44 очками после 32 туров. Команда нестабильна, но в атаке смотрится достойно – 10 забитых мячей в последних пяти играх подтверждают это. Эрмедин Демирович остается ключевой фигурой атаки с 15 голами в 46 матчах сезона. В последних турах «Штутгарт» выиграл дважды, в том числе важную победу над «Санкт-Паули» (1:0). Однако стоит отметить тревожный момент: клуб проиграл шесть последних домашних матчей в чемпионате, что говорит о проблемах с реализацией на своем поле.

«Аугсбург»

Гости идут следом за соперником с 43 очками на 11-й позиции. Команда не выигрывает уже три тура подряд и демонстрирует определенные проблемы в обороне – 9 пропущенных голов за последние пять матчей. Алексис Клод-Морис остается главным голеадором с 10 мячами в 29 матчах. Несмотря на недавние неудачи, «Аугсбург» стабильно забивает в выездных встречах и показывает боевую игру, не проигрывая в пяти из семи последних гостевых матчей.

Факты о командах:

«Штутгарт»

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 4 из 6 последних домашних матчей.

Средние показатели: 2.00 гола за игру (атака), 1.40 – в защите (5 последних игр).

«Аугсбург»

Не выигрывает 3 тура подряд.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Средние показатели: 0.80 гола за игру (атака), 1.80 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи 54% (14) 12% (3) 35% (9) 35 Забитых мячей 36 1.35 В среднем за матч 1.38 4:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 33 тур Штутгарт 4 : 0 Аугсбург Германия. Кубок, 1/4 финала Штутгарт 1 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 16 тур Аугсбург 0 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 33 тур Аугсбург 0 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 16 тур Штутгарт 3 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Аугсбург 1 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 12 тур Штутгарт 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 27 тур Штутгарт 3 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 10 тур Аугсбург 4 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 32 тур Штутгарт 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Аугсбург 1 : 4 Штутгарт Германия. Бундеслига, 30 тур Аугсбург 6 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 13 тур Штутгарт 1 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Аугсбург 0 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 6 тур Штутгарт 0 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Аугсбург 1 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 13 тур Штутгарт 0 : 4 Аугсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Аугсбург 2 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 12 тур Штутгарт 0 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур Штутгарт 1 : 4 Аугсбург Германия. Бундеслига, 3 тур Аугсбург 2 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 31 тур Аугсбург 3 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 14 тур Штутгарт 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Аугсбург 1 : 3 Штутгарт Германия. Бундеслига, 13 тур Штутгарт 2 : 1 Аугсбург Товарищеские матчи, Аугсбург 0 : 0 Штутгарт

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аугсбург»

Матч обещает быть интересным и с хорошими шансами на результативный футбол. «Штутгарт» имеет сильную линию атаки и отличную статистику против «Аугсбурга», тогда как гости стараются цепляться за очки и способны забить. Вероятнее всего хозяева сумеют прервать серию домашних неудач и одержат важную победу.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки: