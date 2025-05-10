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Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аугсбург»: Бундеслига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:46
Штутгарт - Аугсбург
11 мая 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта»
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11 мая на стадионе «МХП-Арена» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Аугсбургом». Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и не решают глобальных задач, однако каждая команда стремится завершить сезон на мажорной ноте. Матч обещает быть результативным, учитывая статистику личных встреч и нынешнее состояние соперников.

«Штутгарт»

Хозяева занимают 10-е место с 44 очками после 32 туров. Команда нестабильна, но в атаке смотрится достойно – 10 забитых мячей в последних пяти играх подтверждают это. Эрмедин Демирович остается ключевой фигурой атаки с 15 голами в 46 матчах сезона. В последних турах «Штутгарт» выиграл дважды, в том числе важную победу над «Санкт-Паули» (1:0). Однако стоит отметить тревожный момент: клуб проиграл шесть последних домашних матчей в чемпионате, что говорит о проблемах с реализацией на своем поле.

«Аугсбург»

Гости идут следом за соперником с 43 очками на 11-й позиции. Команда не выигрывает уже три тура подряд и демонстрирует определенные проблемы в обороне – 9 пропущенных голов за последние пять матчей. Алексис Клод-Морис остается главным голеадором с 10 мячами в 29 матчах. Несмотря на недавние неудачи, «Аугсбург» стабильно забивает в выездных встречах и показывает боевую игру, не проигрывая в пяти из семи последних гостевых матчей.

Факты о командах:

«Штутгарт»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 4 из 6 последних домашних матчей.
  • Средние показатели: 2.00 гола за игру (атака), 1.40 – в защите (5 последних игр).

«Аугсбург»

  • Не выигрывает 3 тура подряд.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Средние показатели: 0.80 гола за игру (атака), 1.80 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи
54% (14)
12% (3)
35% (9)
35
Забитых мячей
36
1.35
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
4 : 0
11.05.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Штутгарт
1 : 0
04.02.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
0 : 1
12.01.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
0 : 1
10.05.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3 : 0
20.12.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 1
21.04.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 1
29.10.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
3 : 2
19.03.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
4 : 1
31.10.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
2 : 1
07.05.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 4
10.01.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6 : 0
20.04.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
0 : 1
18.02.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0 : 0
23.09.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 0
16.04.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 4
21.11.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 1
18.04.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
0 : 1
23.11.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 4
09.02.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 1
25.08.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
3 : 0
27.04.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
28.11.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 3
10.04.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 1
20.11.2011
Аугсбург
Товарищеские матчи,
Аугсбург
0 : 0
10.08.2010
Штутгарт
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Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аугсбург»

Матч обещает быть интересным и с хорошими шансами на результативный футбол. «Штутгарт» имеет сильную линию атаки и отличную статистику против «Аугсбурга», тогда как гости стараются цепляться за очки и способны забить. Вероятнее всего хозяева сумеют прервать серию домашних неудач и одержат важную победу.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта» – коэффициент 7.00
  • Победа «Штутгарта» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Аугсбург Штутгарт
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