Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 10 апреля 2012
Аугсбург
10.04.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
5'
Н. Рафаэль (П)
24'
С. Таски
34'
М. Харник
84'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Озтрзолек
ГОЛ! 1:3!
В. Ибишевич
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Н. Рафаэль
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
М. Ндженг
Желтая карточка
Г. Сакаи
Желтая карточка
М. Амзиф
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Желтая карточка
З. Кузманович
ГОЛ! 1:2!
М. Харник
Пас отдал
Т. Хайнал
Желтая карточка
Г. Нидермайер
ГОЛ! 1:1!
С. Таски
Пас отдал
Т. Хайнал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Рафаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛАЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Артур Бока
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенцш
22
Озтрзолек
2
Верхаг
4
Лангкамп
21
Хосогаи
3
Санко
8
Ндженг
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Беллингаузен
11
Рафаэль
2-3-2-2-1
26
Ульрайх
35
Таски
5
Нидермайер
15
Бока
6
Квист
2
Сакаи
15
Хайнал
8
Кузманович
22
Харник
20
Шибер
11
Ибишевич
11
Рафаэль
13
Мельдерс
13
Мельдерс
11
Рафаэль
8
Ндженг
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
8
Ндженг
22
Озтрзолек
17
Вернер
17
Вернер
22
Озтрзолек
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+