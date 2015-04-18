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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 18 апреля 2015
Аугсбург
18.04.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
7'
Т. Вернер
73'
Р. Бобадилья
22'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Замена
Д. Кор
️️️️
Р. Бобадилья
89'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
А. Эссвайн
85'
83'
Желтая карточка
А. Максим
Желтая карточка
М. Фойлнер
83'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
83'
83'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
С. Ди
76'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Швааб
ГОЛ! 2:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Т. Вернер
73'
67'
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
П. Хейбьерг
60'
40'
Желтая карточка
С. Ди
36'
Желтая карточка
А. Глоушек
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Эссвайн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
10
Марвин Ванитцек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-5-1
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
8
Фойлнер
23
Хейбьерг
17
Вернер
10
Байер
35
Эссвайн
25
Бобадилья
3-2-3-1-1
26
Ульрайх
14
Глоушек
5
Нидермайер
22
Рюдигер
17
Кляйн
5
Швааб
20
Ди
44
Максим
4
Гентнер
18
Костич
10
Гинчек
35
Эссвайн
13
Мельдерс
13
Мельдерс
35
Эссвайн
25
Бобадилья
31
Кор
31
Кор
25
Бобадилья
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
23
Хейбьерг
20
Ди
11
Ибишевич
11
Ибишевич
20
Ди
5
Швааб
11
Вернер
11
Вернер
5
Швааб
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Аугсбург Арена
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