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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 31 октября 2021
Аугсбург
31.10.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
Р. Оксфорд
52'
Д. Гаувелеув
72'
Ф. Нидерлехнер
81'
А. Финнбогасон
7'
К. Фюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Желтая карточка
К. Груэсо
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Ферстер
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
М. Педерсен
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
А. Зекири
81'
77'
Желтая карточка
Х. Аль-Гаддиуи
ГОЛ! 3:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
А. Финнбогасон
72'
Замена
Н. Дорш
️️️️
А. Майер
69'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Варгас
69'
67'
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Климович
67'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Х. Ито
Замена
К. Груэсо
️️️️
Т. Штробль
61'
Замена
А. Хан
️️️️
Д. Калиджиури
61'
59'
Желтая карточка
Т. Кулибали
ГОЛ! 2:1!
Д. Гаувелеув
Пас отдал
Р. Варгас
52'
46'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Д. Дидави
39'
Желтая карточка
Д. Дидави
39'
Замена
К. Мола
️️️️
М. Кемпф
Желтая карточка
Д. Калиджиури
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Оксфорд
Пас отдал
А. Майер
30'
22'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
К. Фюрих
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Фюрих
Пас отдал
В. Эндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
4-2-2-2
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
20
Гумни
5
Штробль
10
Майер
11
Варгас
20
Калиджиури
9
Зекири
27
Финнбогасон
4-2-3-1
1
Бредлов
21
Ито
3
Антон
2
Кемпф
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
10
Фюрих
10
Дидави
40
Климович
18
Аль-Гаддиуи
22
Педерсен
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
22
Педерсен
10
Майер
6
Дорш
6
Дорш
10
Майер
5
Штробль
11
Груэсо
11
Груэсо
5
Штробль
20
Калиджиури
28
Хан
28
Хан
20
Калиджиури
11
Варгас
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Варгас
21
Ито
15
Штенцель
15
Штенцель
21
Ито
2
Кемпф
6
Мола
6
Мола
2
Кемпф
10
Дидави
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Дидави
10
Фюрих
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Фюрих
40
Климович
19
Фагир
19
Фагир
40
Климович
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
26
Флориан Шок
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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