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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 20 ноября 2011
Штутгарт
20.11.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
41'
М. Харник
51'
М. Харник
47'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
З. Кузманович
️️️️
Какау
Замена
П. Майер
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
С. Оказаки
️️️️
П. Погребняк
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
И. Траоре
Замена
Э. Капллани
️️️️
С. Мельдерс
Замена
А. Гогиа
️️️️
Д. Райнхардт
Желтая карточка
Д. Райнхардт
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
Пас отдал
К. Молинаро
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Байер
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Желтая карточка
Д. Бринкманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
19
Патрик Майер
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
4-2-1-3
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
6
Квист
16
Траоре
88
Погребняк
18
Какау
22
Харник
3-2-4-1
30
Амзиф
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
4
Лангкамп
5
Райнхардт
21
Хосогаи
10
Байер
17
Вернер
8
Давидс
24
Бринкманн
13
Мельдерс
18
Какау
8
Кузманович
8
Кузманович
18
Какау
16
Траоре
10
Гебхарт
10
Гебхарт
16
Траоре
88
Погребняк
30
Оказаки
30
Оказаки
88
Погребняк
5
Райнхардт
3
Гогиа
3
Гогиа
5
Райнхардт
13
Мельдерс
9
Капллани
9
Капллани
13
Мельдерс
10
Байер
19
Майер
19
Майер
10
Байер
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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