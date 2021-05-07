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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 07 мая 2021
Штутгарт
07.05.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
11'
Ф. Ферстер
74'
С. Калайджич
59'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
Л. Мак
️️️️
Ф. Клемент
85'
83'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хан
83'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
76'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
М. Рихтер
ГОЛ! 2:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Д. Чурлинов
74'
68'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Варгас
68'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Моравек
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Д. Дидави
64'
Замена
Э. Томми
️️️️
Т. Кулибали
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Замена
А. Каразор
️️️️
К. Мавропанос
46'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Р. Массимо
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ферстер
Пас отдал
С. Калайджич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бредлов
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
15
Массимо
10
Ферстер
10
Клемент
10
Дидави
11
Калайджич
4-1-1-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
57
Иаго
8
Хедира
30
Моравек
5
Рихтер
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
15
Мавропанос
16
Каразор
16
Каразор
15
Мавропанос
Кулибали
27
Томми
27
Томми
Кулибали
10
Клемент
20
Мак
20
Мак
10
Клемент
15
Массимо
10
Кулибали
10
Кулибали
15
Массимо
10
Дидави
21
Чурлинов
21
Чурлинов
10
Дидави
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
5
Рихтер
8
Бенеш
8
Бенеш
5
Рихтер
11
Варгас
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Варгас
30
Моравек
20
Калиджиури
20
Калиджиури
30
Моравек
28
Хан
11
Грегоритч
11
Грегоритч
28
Хан
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Йенс Граль
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
40
Томаш Коубек
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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