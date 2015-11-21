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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 21 ноября 2015
Штутгарт
21.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Аугсбург
11'
А. Эссвайн
17'
Т. Баумгартль (АГ)
36'
Я. Кальсен-Бракер
54'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
Ф. Костич
87'
84'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Кор
74'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
Я. Климент
67'
61'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Л. Рупп
️️️️
С. Ди
60'
Желтая карточка
С. Ди
58'
54'
ГОЛ! 0:4!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Р. Бобадилья
38'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
36'
ГОЛ! 0:3!
Я. Кальсен-Бракер
Пас отдал
Д. Байер
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Шунич
27'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Баумгартль
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Эссвайн
Пас отдал
Р. Бобадилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Влаходимос
44
Шунич
5
Швааб
2
Инсуа
32
Баумгартль
17
Кляйн
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
4-5-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
30
Макс
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
10
Байер
31
Кор
25
Бобадилья
18
Костич
16
Хайзе
16
Хайзе
18
Костич
20
Ди
10
Рупп
10
Рупп
20
Ди
44
Шунич
9
Климент
9
Климент
44
Шунич
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
31
Кор
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
МХПАрена
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