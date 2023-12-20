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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 20 декабря 2023
Штутгарт
20.12.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
18'
Д. Ундав
45+1'
С. Гирасси
69'
К. Фюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
У. Ен Чон
️️️️
К. Фюрих
89'
82'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Педерсен
81'
Желтая карточка
Н. Дорш
Замена
Силас
️️️️
Д. Левелинг
78'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Д. Ундав
78'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
П. Штенцель
73'
Замена
А. Руо
️️️️
Д. Загаду
73'
71'
Желтая карточка
М. Педерсен
ГОЛ! 3:0!
К. Фюрих
Пас отдал
А. Штиллер
69'
68'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
62'
Желтая карточка
Р. Гумни
59'
Замена
Р. Гумни
️️️️
К. Мбабу
59'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Йенсен
46'
Замена
П. Пфайффер
️️️️
Д. Гаувелеув
ГОЛ! 2:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Д. Ундав
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
А. Штиллер
18'
11'
Желтая карточка
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
9
Дион Бельо
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
15
Штенцель
10
Фюрих
9
Гирасси
26
Ундав
18
Левелинг
4-1-2-1-2
1
Дамен
43
Мбабу
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
7
Энгелс
97
Йенсен
9
Тиц
9
Демирович
23
Загаду
24
Руо
24
Руо
23
Загаду
15
Штенцель
4
Вагноман
4
Вагноман
15
Штенцель
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
10
Фюрих
11
Чон
11
Чон
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Силас
26
Силас
18
Левелинг
14
Гаувелеув
6
Пфайффер
6
Пфайффер
14
Гаувелеув
43
Мбабу
20
Гумни
20
Гумни
43
Мбабу
22
Педерсен
10
Майер
10
Майер
22
Педерсен
97
Йенсен
11
Варгас
11
Варгас
97
Йенсен
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
14
Офсайды
3
2
Количество передач
626
318
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.25
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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