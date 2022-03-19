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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 19 марта 2022
Штутгарт
19.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
44'
В. Антон
79'
О. Мармуш
6'
А. Хан
45+1'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Желтая карточка
К. Фюрих
90'
+2
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
О. Мармуш
89'
86'
Замена
Н. Дорш
️️️️
К. Груэсо
81'
Желтая карточка
Ф. Винтер
ГОЛ! 2:2!
О. Мармуш
79'
78'
Желтая карточка
М. Педерсен
73'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Майер
73'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Грегоритч
65'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Д. Гаувелеув
65'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
Замена
О. Мангала
️️️️
В. Эндо
64'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Майер
ГОЛ! 1:1!
В. Антон
Пас отдал
Б. Соса
44'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Пас отдал
Иаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-3-1-3
21
Мюллер
15
Мавропанос
3
Антон
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
15
Штенцель
10
Фюрих
22
Мармуш
11
Калайджич
8
Томаш
4-1-1-3-1
12
Гикевич
39
Оксфорд
3
Винтер
14
Гаувелеув
57
Иаго
10
Майер
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
11
Грегоритч
3
Эндо
23
Мангала
23
Мангала
3
Эндо
22
Мармуш
10
Ферстер
10
Ферстер
22
Мармуш
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
14
Гаувелеув
2
Удуохай
2
Удуохай
14
Гаувелеув
11
Груэсо
6
Дорш
6
Дорш
11
Груэсо
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
10
Майер
9
Зекири
9
Зекири
10
Майер
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
40
Томаш Коубек
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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