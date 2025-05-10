11 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Осасуной». Обе команды выдали мощный финиш сезона и находятся в отличной форме. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки, а «Осасуна» укрепляет позиции в середине таблицы, демонстрируя достойную игру против сильных соперников.
«Бетис»
«Бетис» занимает 6-е место с 57 очками и борется за прямой выход в Лигу Европы. Команда подходит к этому матчу с серией из трeх побед подряд в Ла Лиге и уверенно смотрится в атаке. За последние 5 игр «Бетис» забил 14 мячей (в среднем 2.8 за игру), что подтверждает хорошую форму линии нападения. Главной ударной силой остаeтся Иско, оформивший 11 голов в 28 матчах. Однако защита не безупречна: команда пропускает стабильно – в 7 последних турах не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Характерная черта сезона – активная игра первым номером, особенно на своeм поле.
«Осасуна»
«Осасуна» расположилась на 9-й строчке с 44 очками и сохраняет шансы на попадание в топ-8. Команда отличается организованной атакой и забивает в 5 последних турах, оформив 9 голов за этот период. Лидер нападения Анте Будимир с 21 мячом в 38 матчах остаeтся ключевым фактором успеха. Тем не менее, оборона не столь стабильна: 8 пропущенных за 5 последних матчей говорят о проблемах при игре без мяча. Команда предпочитает действовать строго, но в гостях иногда теряет компактность и допускает ошибки.
Факты о командах:
«Бетис»
- Победа в 3 последних матчах Ла Лиги.
- Средние показатели: 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (5 последних игр).
- Забивает в 16 матчах подряд.
«Осасуна»
- Забивает в 5 последних матчах подряд.
- Средние показатели: 1.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).
- Победа в 3 из 5 последних встреч.
Прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна»
Обе команды находятся в атакующей форме и обладают ярко выраженным стремлением играть в результативный футбол. «Бетис» на своeм поле должен проявить инициативу и воспользоваться слабой обороной соперника, но и «Осасуна» способна огрызнуться благодаря острому нападению. Матч обещает быть открытым, с немалым числом голевых моментов, однако именно хозяева выглядят фаворитами за счeт более стабильной игры в завершающей стадии атак.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Бетиса» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.05