Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Осасуна»: Ла Лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:41
Бетис - Осасуна
11 мая 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 35 тур
Перейти в онлайн матча
7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Сделать ставку

11 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Осасуной». Обе команды выдали мощный финиш сезона и находятся в отличной форме. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки, а «Осасуна» укрепляет позиции в середине таблицы, демонстрируя достойную игру против сильных соперников.

«Бетис»

«Бетис» занимает 6-е место с 57 очками и борется за прямой выход в Лигу Европы. Команда подходит к этому матчу с серией из трeх побед подряд в Ла Лиге и уверенно смотрится в атаке. За последние 5 игр «Бетис» забил 14 мячей (в среднем 2.8 за игру), что подтверждает хорошую форму линии нападения. Главной ударной силой остаeтся Иско, оформивший 11 голов в 28 матчах. Однако защита не безупречна: команда пропускает стабильно – в 7 последних турах не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Характерная черта сезона – активная игра первым номером, особенно на своeм поле.

«Осасуна»

«Осасуна» расположилась на 9-й строчке с 44 очками и сохраняет шансы на попадание в топ-8. Команда отличается организованной атакой и забивает в 5 последних турах, оформив 9 голов за этот период. Лидер нападения Анте Будимир с 21 мячом в 38 матчах остаeтся ключевым фактором успеха. Тем не менее, оборона не столь стабильна: 8 пропущенных за 5 последних матчей говорят о проблемах при игре без мяча. Команда предпочитает действовать строго, но в гостях иногда теряет компактность и допускает ошибки.

Факты о командах:

«Бетис»

  • Победа в 3 последних матчах Ла Лиги.
  • Средние показатели: 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (5 последних игр).
  • Забивает в 16 матчах подряд.

«Осасуна»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).
  • Победа в 3 из 5 последних встреч.

Личные встречи
59% (16)
15% (4)
26% (7)
43
Забитых мячей
25
1.59
В среднем за матч
0.93
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 1
11.05.2025
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 2
19.10.2024
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
0 : 2
05.05.2024
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
29.10.2023
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
3 : 2
22.04.2023
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
2 : 3
18.01.2023
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
26.08.2022
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
4 : 1
03.04.2022
Осасуна
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 3
23.09.2021
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 0
01.02.2021
Осасуна
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 2
06.12.2020
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
3 : 0
08.07.2020
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 0
20.09.2019
Бетис
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
18.03.2017
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
Испания. Сегунда, 32 тур
Бетис
3 : 0
05.04.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 11 тур
Осасуна
3 : 2
02.11.2014
Бетис
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 1
09.03.2013
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
0 : 0
21.10.2012
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1 : 0
15.04.2012
Осасуна
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2 : 1
04.12.2011
Бетис
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0 : 0
15.03.2009
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
0 : 2
25.10.2008
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 1
23.03.2008
Бетис
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 3
31.10.2007
Осасуна
Показать все

Прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна»

Обе команды находятся в атакующей форме и обладают ярко выраженным стремлением играть в результативный футбол. «Бетис» на своeм поле должен проявить инициативу и воспользоваться слабой обороной соперника, но и «Осасуна» способна огрызнуться благодаря острому нападению. Матч обещает быть открытым, с немалым числом голевых моментов, однако именно хозяева выглядят фаворитами за счeт более стабильной игры в завершающей стадии атак.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Бетиса» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Осасуна Бетис
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 