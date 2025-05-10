11 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Осасуной». Обе команды выдали мощный финиш сезона и находятся в отличной форме. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки, а «Осасуна» укрепляет позиции в середине таблицы, демонстрируя достойную игру против сильных соперников.

«Бетис»

«Бетис» занимает 6-е место с 57 очками и борется за прямой выход в Лигу Европы. Команда подходит к этому матчу с серией из трeх побед подряд в Ла Лиге и уверенно смотрится в атаке. За последние 5 игр «Бетис» забил 14 мячей (в среднем 2.8 за игру), что подтверждает хорошую форму линии нападения. Главной ударной силой остаeтся Иско, оформивший 11 голов в 28 матчах. Однако защита не безупречна: команда пропускает стабильно – в 7 последних турах не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Характерная черта сезона – активная игра первым номером, особенно на своeм поле.

«Осасуна»

«Осасуна» расположилась на 9-й строчке с 44 очками и сохраняет шансы на попадание в топ-8. Команда отличается организованной атакой и забивает в 5 последних турах, оформив 9 голов за этот период. Лидер нападения Анте Будимир с 21 мячом в 38 матчах остаeтся ключевым фактором успеха. Тем не менее, оборона не столь стабильна: 8 пропущенных за 5 последних матчей говорят о проблемах при игре без мяча. Команда предпочитает действовать строго, но в гостях иногда теряет компактность и допускает ошибки.

Факты о командах:

«Бетис»

Победа в 3 последних матчах Ла Лиги.

Средние показатели: 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (5 последних игр).

Забивает в 16 матчах подряд.

«Осасуна»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Средние показатели: 1.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).

Победа в 3 из 5 последних встреч.

Личные встречи 59% (16) 15% (4) 26% (7) 43 Забитых мячей 25 1.59 В среднем за матч 0.93 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 35 тур Бетис 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 10 тур Осасуна 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 34 тур Осасуна 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 11 тур Бетис 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 30 тур Осасуна 3 : 2 Бетис Испания. Кубок, 1/8 финала Бетис 2 : 3 Осасуна Испания. Примера, 3 тур Бетис 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 30 тур Бетис 4 : 1 Осасуна Испания. Примера, 6 тур Осасуна 1 : 3 Бетис Испания. Примера, 21 тур Бетис 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 12 тур Осасуна 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 35 тур Бетис 3 : 0 Осасуна Испания. Примера, 5 тур Осасуна 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 28 тур Бетис 2 : 0 Осасуна Испания. Примера, 9 тур Осасуна 1 : 2 Бетис Испания. Сегунда, 32 тур Бетис 3 : 0 Осасуна Испания. Сегунда, 11 тур Осасуна 3 : 2 Бетис Испания. Примера, 38 тур Осасуна 2 : 1 Бетис Испания. Примера, 19 тур Бетис 1 : 2 Осасуна Испания. Примера, 27 тур Бетис 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 8 тур Осасуна 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 34 тур Бетис 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 15 тур Осасуна 2 : 1 Бетис Испания. Примера, 27 тур Бетис 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 8 тур Осасуна 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 29 тур Осасуна 0 : 1 Бетис Испания. Примера, 10 тур Бетис 0 : 3 Осасуна

Прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна»

Обе команды находятся в атакующей форме и обладают ярко выраженным стремлением играть в результативный футбол. «Бетис» на своeм поле должен проявить инициативу и воспользоваться слабой обороной соперника, но и «Осасуна» способна огрызнуться благодаря острому нападению. Матч обещает быть открытым, с немалым числом голевых моментов, однако именно хозяева выглядят фаворитами за счeт более стабильной игры в завершающей стадии атак.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».

Рекомендованные ставки: