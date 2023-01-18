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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 18 января 2023
Бетис
18.01.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Осасуна
62'
В. Карвалью
103'
Ю. Сабали
90+1'
Д. Гарсия
106'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Осасуна
ГОЛ!
Э. Барха
2:4
ГОЛ!
Х. Монкайола
2:3
ГОЛ!
Л. Морон
2:2
ГОЛ!
А. Будимир
1:2
ГОЛ!
Б. Иглесиас
1:1
ГОЛ!
Л. Авила
0:1
Замена
П. Акуоку
️️️️
В. Карвалью
112'
106'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гарсия
106'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
У. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
Ю. Сабали
Пас отдал
Б. Иглесиас
103'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
97'
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарсия
78'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Л. Морон
️️️️
Л. Энрике
77'
77'
Замена
М. Санчес
️️️️
Л. Торро
71'
Замена
Э. Барха
️️️️
Д. Брашанац
71'
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Абде
71'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
ГОЛ! 1:0!
В. Карвалью
62'
59'
Желтая карточка
А. Орос
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
58'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Родри
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Миранда
5
Фелипе
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
3-1-2-3-1
1
Эррера
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
10
Эз Абде
19
Кике
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
10
Карвалью
24
Акуоку
24
Акуоку
10
Карвалью
10
Родри
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
80
Морон
80
Морон
11
Энрике
6
Торро
23
Санчес
23
Санчес
6
Торро
15
Гарсия
15
Эрнандес
15
Эрнандес
15
Гарсия
5
Брашанац
11
Барха
11
Барха
5
Брашанац
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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