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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 19 октября 2024
Осасуна
19.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
59'
Л. Торро
7'
В. Роке
73'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Бетис
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+8
90'
+6
Замена
Р. Родригес
️️️️
П. Форнальс
90'
+5
Красная карточка
Натан
88'
Замена
Натан
️️️️
М. Бартра
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Б. Сарагоса
88'
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Торро
88'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Орос
87'
80'
Желтая карточка
П. Форнальс
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Ибаньес
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Авила
Желтая карточка
Э. Бойомо
72'
68'
Замена
И. Лосада
️️️️
С. Альтимира
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
67'
60'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:1!
Л. Торро
59'
46'
Замена
Л. Авила
️️️️
В. Роке
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Пас отдал
А. Руйбаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К)
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
5
Кардозо
5
Альтимира
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Роке
94
Бакамбу
10
Орос
7
Пенья
7
Пенья
10
Орос
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
15
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
15
Сарагоса
19
Ибаньес
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Ибаньес
8
Форнальс
15
Родригес
15
Родригес
8
Форнальс
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
94
Бакамбу
10
Эз Абде
10
Эз Абде
94
Бакамбу
5
Альтимира
14
Лосада
14
Лосада
5
Альтимира
9
Роке
6
Авила
6
Авила
9
Роке
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
8
Офсайды
4
4
Количество передач
372
322
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.82
2.49
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Эль Садар
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