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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 08 июля 2020
Бетис
08.07.2020, среда, 21:30
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
4'
Г. Родригес
25'
А. Педраса
90+8'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
ГОЛ! 3:0!
К. Аленья
Пас отдал
Л. Морон
90'
+8
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
86'
Замена
Хуанми
️️️️
Н. Фекир
86'
78'
Замена
И. Перес
️️️️
Ф. Мерида
Желтая карточка
В. Карвалью
75'
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Педраса
74'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
74'
70'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
А. Латорре
66'
Желтая карточка
А. Латорре
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
64'
62'
Желтая карточка
П. Эступиньян
60'
Желтая карточка
Ф. Мерида
60'
Замена
Адриан
️️️️
Э. Барха
46'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Торрес
46'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Д. Брашанац
ГОЛ! 2:0!
А. Педраса
25'
16'
Желтая карточка
А. Эрнандес
12'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригес
Пас отдал
Хоакин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мартин
11
Алекс Морено
2
Манди
3
Феддаль
23
Педраса
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
17
Хоакин
7
Иглесиас
4-3-2-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Латорре
5
Брашанац
7
Монкайола
8
Мерида
11
Барха
10
Торрес
11
Арнайц
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
23
Педраса
10
Аленья
10
Аленья
23
Педраса
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
10
Фекир
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Фекир
5
Брашанац
2
Эступиньян
2
Эступиньян
5
Брашанац
3
Латорре
14
Ронкалья
14
Ронкалья
3
Латорре
10
Торрес
6
Ойер
6
Ойер
10
Торрес
8
Мерида
21
Перес
21
Перес
8
Мерида
11
Барха
20
Адриан
20
Адриан
11
Барха
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Алексис Трухильо
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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