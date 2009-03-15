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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 15 марта 2009
Бетис
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
Желтая карточка
Дади
Желтая карточка
Л. Дельпорте
Желтая карточка
Арсу
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
М. Павон
️️️️
А. Эмана
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
А. Идальго
Замена
Д. Одонкор
️️️️
А. Дамиа
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Ф. Вега
Желтая карточка
Хуанито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
25
Арсу
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Антонио Идальго
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Санни
ЦП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мариано Павон
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
3-2-2-1-1
35
Рикарду
2
Дамиа
5
Хуанито
6
Мелли
3
Вега
22
Нельсон
15
Аурелио
25
Арсу
8
Эмана
0
Оливейра
4-4-1
2
Роберто
3
Аспиликуэта
20
Хуанфран
4
Фланьо
18
Монреаль
18
Плашил
10
Пуньяль
8
Санни
8
Идальго
0
Дади
2
Дамиа
37
Одонкор
37
Одонкор
2
Дамиа
8
Эмана
9
Павон
9
Павон
8
Эмана
20
Хуанфран
0
Дельпорте
0
Дельпорте
20
Хуанфран
10
Пуньяль
32
Вадоч
32
Вадоч
10
Пуньяль
8
Идальго
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
8
Идальго
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Бетис - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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