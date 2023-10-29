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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 29 октября 2023
Бетис
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
45+1'
В. Жозе
90+4'
Иско
85'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Осасуна
ГОЛ! 2:1!
Иско
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Эррера
Желтая карточка
А. Диао
90'
+2
89'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Будимир
Замена
В. Карвалью
️️️️
М. Рока
87'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Катена
81'
Желтая карточка
А. Катена
80'
Желтая карточка
М. Гомес
77'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Торро
Желтая карточка
Иско
76'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Перес
75'
Желтая карточка
Л. Энрике
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Жозе
64'
54'
Желтая карточка
Д. Гарсия
46'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Х. Монкайола
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Иско
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Рияд
2
Бельерин
21
Рока
2
Родригес
11
Диао
22
Иско
22
Перес
12
Виллиан Жозе
4-1-2-1-2
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
21
Рока
10
Карвалью
10
Карвалью
21
Рока
22
Перес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
22
Перес
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
7
Монкайола
22
Мохика
22
Мохика
7
Монкайола
17
Будимир
19
Ибаньес
19
Ибаньес
17
Будимир
6
Торро
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Торро
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
6
Авила
9
Гарсия
9
Гарсия
6
Авила
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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