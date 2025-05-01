2 мая на стадионе «Этихад» состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». «Горожане» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, а «волки» набрали впечатляющую форму, выиграв 6 матчей подряд. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает захватывающую игру с голами с обеих сторон.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно движется по турнирной дистанции, одержав 4 победы подряд. Команда Пепа Гвардиолы забила 11 голов и пропустила лишь 3 в последних 5 матчах. Эрлинг Холанд остаeтся главным оружием атаки, забив 30 голов в 40 матчах сезона. «Сити» показывает высокий уровень владения мячом, создавая множество моментов. Дома команда обыграла «Астон Виллу» (2:1) и «Эвертон» (2:0), подтвердив статус фаворита.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» приятно удивляет серией из 6 побед подряд. Команда отличается сбалансированной игрой, забивая 11 голов и пропустив всего 3 за последние 5 матчей. Матеус Кунья ведeт команду вперeд, имея на счету 17 голов за сезон. «Вулверхэмптон» активно использует быстрые контратаки, что принесло успех в матчах с «Тоттенхэмом» (4:2) и «Лестером» (3:0). Команда забивает в 13 матчах подряд, что говорит о стабильности атаки.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных

«Вулверхэмптон»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных

Личные встречи 71% (15) 10% (2) 19% (4) 52 Забитых мячей 21 2.48 В среднем за матч 1 5:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 8 тур Вулверхэмптон 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Сити 5 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Сити 3 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 8 тур Вулверхэмптон 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 33 тур Вулверхэмптон 1 : 5 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Сити 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 29 тур Манчестер Сити 4 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 2 тур Вулверхэмптон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 19 тур Вулверхэмптон 3 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 8 тур Манчестер Сити 0 : 2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 22 тур Манчестер Сити 3 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 3 тур Вулверхэмптон 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Манчестер Сити 0 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-Лига, 35 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 10 тур Манчестер Сити 3 : 1 Вулверхэмптон Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Вулверхэмптон 2 : 5 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 23 тур Манчестер Сити 4 : 3 Вулверхэмптон Англия. Премьер-Лига, 10 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 20 тур Вулверхэмптон 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 3 тур Манчестер Сити 1 : 0 Вулверхэмптон

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» подходит к матчу в статусе фаворита благодаря опыту, домашней поддержке и атакующему потенциалу. Однако «Вулверхэмптон» в отличной форме и способен навязать борьбу. Вероятен сценарий с голами обеих команд. «Сити» обязан побеждать, но без сухих ворот.

Рекомендованные ставки