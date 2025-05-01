2 мая на стадионе «Этихад» состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». «Горожане» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, а «волки» набрали впечатляющую форму, выиграв 6 матчей подряд. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает захватывающую игру с голами с обеих сторон.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно движется по турнирной дистанции, одержав 4 победы подряд. Команда Пепа Гвардиолы забила 11 голов и пропустила лишь 3 в последних 5 матчах. Эрлинг Холанд остаeтся главным оружием атаки, забив 30 голов в 40 матчах сезона. «Сити» показывает высокий уровень владения мячом, создавая множество моментов. Дома команда обыграла «Астон Виллу» (2:1) и «Эвертон» (2:0), подтвердив статус фаворита.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» приятно удивляет серией из 6 побед подряд. Команда отличается сбалансированной игрой, забивая 11 голов и пропустив всего 3 за последние 5 матчей. Матеус Кунья ведeт команду вперeд, имея на счету 17 голов за сезон. «Вулверхэмптон» активно использует быстрые контратаки, что принесло успех в матчах с «Тоттенхэмом» (4:2) и «Лестером» (3:0). Команда забивает в 13 матчах подряд, что говорит о стабильности атаки.
Факты о командах
«Манчестер Сити»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 10 матчах подряд
- В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных
«Вулверхэмптон»
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в 13 матчах подряд
- В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
«Манчестер Сити» подходит к матчу в статусе фаворита благодаря опыту, домашней поддержке и атакующему потенциалу. Однако «Вулверхэмптон» в отличной форме и способен навязать борьбу. Вероятен сценарий с голами обеих команд. «Сити» обязан побеждать, но без сухих ворот.
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75