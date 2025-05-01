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«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:39
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
02 мая 2025, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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1.5
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
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2 мая на стадионе «Этихад» состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». «Горожане» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, а «волки» набрали впечатляющую форму, выиграв 6 матчей подряд. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает захватывающую игру с голами с обеих сторон.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно движется по турнирной дистанции, одержав 4 победы подряд. Команда Пепа Гвардиолы забила 11 голов и пропустила лишь 3 в последних 5 матчах. Эрлинг Холанд остаeтся главным оружием атаки, забив 30 голов в 40 матчах сезона. «Сити» показывает высокий уровень владения мячом, создавая множество моментов. Дома команда обыграла «Астон Виллу» (2:1) и «Эвертон» (2:0), подтвердив статус фаворита.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» приятно удивляет серией из 6 побед подряд. Команда отличается сбалансированной игрой, забивая 11 голов и пропустив всего 3 за последние 5 матчей. Матеус Кунья ведeт команду вперeд, имея на счету 17 голов за сезон. «Вулверхэмптон» активно использует быстрые контратаки, что принесло успех в матчах с «Тоттенхэмом» (4:2) и «Лестером» (3:0). Команда забивает в 13 матчах подряд, что говорит о стабильности атаки.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных

«Вулверхэмптон»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 11 голов, 3 пропущенных

Личные встречи
71% (15)
10% (2)
19% (4)
52
Забитых мячей
21
2.48
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
20.10.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
5 : 1
04.05.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
30.09.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
3 : 0
22.01.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
1 : 5
11.05.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 0
11.12.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4 : 1
02.03.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1 : 3
21.09.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
27.12.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
0 : 2
06.10.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
3 : 0
14.01.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.08.2018
Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
0 : 0
24.10.2017
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
22.04.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 1
29.10.2011
Вулверхэмптон
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Вулверхэмптон
2 : 5
26.10.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Сити
4 : 3
15.01.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
30.10.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
28.12.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
1 : 0
22.08.2009
Вулверхэмптон
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» подходит к матчу в статусе фаворита благодаря опыту, домашней поддержке и атакующему потенциалу. Однако «Вулверхэмптон» в отличной форме и способен навязать борьбу. Вероятен сценарий с голами обеих команд. «Сити» обязан побеждать, но без сухих ворот.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.5
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити
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