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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 20 октября 2024
Вулверхэмптон
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
7'
Й. Ларсен
33'
Й. Гвардиол
90+5'
Д. Стоунз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
+8
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Стоунз
Пас отдал
Ф. Фоден
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Гомес
90'
86'
Замена
М. Нуньес
️️️️
М. Ковачич
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Й. Ларсен
80'
73'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Савиньо
Замена
К. Форбш
️️️️
М. Кунья
67'
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Ж. Доку
Желтая карточка
Ж. Гомес
63'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Андре
46'
39'
Желтая карточка
Савиньо
33'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Ж. Доку
Желтая карточка
Н. Семеду
20'
Желтая карточка
Тоти
14'
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
Н. Семеду
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
3-4-1-2
1
Са
14
Буэно
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
10
Кунья
22
Ларсен
4-2-2-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
17
Савиньо
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
35
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
35
Гомес
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
10
Кунья
9
Форбш
9
Форбш
10
Кунья
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
8
Ковачич
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Ковачич
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
17
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
17
Савиньо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
18
Нарушения
8
5
Офсайды
2
1
Количество передач
206
721
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.71
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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