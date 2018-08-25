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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 25 августа 2018
Вулверхэмптон
25.08.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
57'
В. Боли
69'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
85'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
85'
77'
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
Пас отдал
И. Гюндоган
62'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
60'
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
В. Боли
Пас отдал
Ж. Моутинью
57'
Желтая карточка
К. Коди
41'
12'
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
11
Кошта
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
14
Ляпорт
23
Менди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
20
Гюндоган
10
Сане
10
Сане
20
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
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