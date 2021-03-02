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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 02 марта 2021
Манчестер Сити
02.03.2021, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
15'
Л. Дендокер (АГ)
80'
Г. Жезус
90'
Р. Марез
90+5'
Г. Жезус
61'
К. Коди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ! 4:1!
Г. Жезус
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
90'
90'
Замена
О. Отасови
️️️️
Р. Невеш
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
82'
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
80'
71'
Желтая карточка
П. Нету
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Коди
Пас отдал
Ж. Моутинью
55'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Кастро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Дендокер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
11
Де Брюйне
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
25
Хувер
29
Сайсс
15
Коди
27
Семеду
8
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
8
Невеш
8
Отасови
8
Отасови
8
Невеш
17
Кастро
21
Силва
21
Силва
17
Кастро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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