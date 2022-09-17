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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 17 сентября 2022
Вулверхэмптон
17.09.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
1'
Д. Грилиш
16'
Э. Холанд
69'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
П. Нету
86'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Р. Айт Нури
81'
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
Родри
77'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Грилиш
72'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ф. Фоден
72'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
72'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
70'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Г. Гедеш
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Р. Невеш
65'
Желтая карточка
М. Нуньес
65'
Красная карточка
Н. Коллинс
33'
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Б. Силва
13'
Желтая карточка
Родри
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
21
Айт Нури
22
Коллинс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
7
Нету
11
Гедеш
11
Поденсе
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
28
Аканджи
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
26
Де Брюйне
21
Айт Нури
27
Семеду
27
Семеду
21
Айт Нури
11
Гедеш
12
Траоре
12
Траоре
11
Гедеш
7
Нету
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
7
Нету
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
10
Грилиш
10
Палмер
10
Палмер
10
Грилиш
16
Родри
17
Гомес
17
Гомес
16
Родри
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
19
Альварес
47
Фоден
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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