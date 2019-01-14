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Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 14 января 2019
Манчестер Сити
14.01.2019, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
10'
Г. Жезус
39'
Г. Жезус (П)
78'
К. Коди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Коди
78'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
76'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Сане
74'
72'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
62'
59'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Д. Жота
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Жезус
39'
19'
Красная карточка
В. Боли
Желтая карточка
Фернандиньо
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Сане
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
13
Данило
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
20
Силва
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
10
Сане
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Силва
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
20
Жота
29
Сайсс
29
Сайсс
20
Жота
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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