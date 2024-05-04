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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 04 мая 2024
Манчестер Сити
04.05.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
12'
Э. Холанд (П)
35'
Э. Холанд
45+3'
Э. Холанд (П)
54'
Э. Холанд
85'
Х. Альварес
53'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
87'
Замена
Т. Чирева
️️️️
Х. Хванг
ГОЛ! 5:1!
Х. Альварес
Пас отдал
Родри
85'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
83'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
80'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Силва
80'
Замена
М. Нуньес
️️️️
К. Де Брюйне
79'
76'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кунья
71'
Замена
С. Буэно
️️️️
У. Буэно
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Н. Аке
69'
66'
Желтая карточка
Ж. Гомес
64'
Желтая карточка
Б. Траоре
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
54'
53'
ГОЛ! 3:1!
Х. Хванг
46'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
М. Лемина
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Холанд
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Н. Семеду
41'
Желтая карточка
М. Лемина
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
95
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
3-3-2-2
1
Са
3
Буэно
3
Килман
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
12
Траоре
10
Кунья
7
Хванг
15
Аке
6
Стоунз
6
Стоунз
15
Аке
26
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
26
Де Брюйне
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
3
Буэно
14
Буэно
14
Буэно
3
Буэно
7
Хванг
23
Чирева
23
Чирева
7
Хванг
99
Лемина
27
Беллегард
27
Беллегард
99
Лемина
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
4
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
0
Нарушения
4
17
Офсайды
2
2
Количество передач
606
438
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
3.57
0.35
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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