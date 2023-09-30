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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 30 сентября 2023
Вулверхэмптон
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
13'
Р. Диаш (АГ)
66'
Х. Хванг
58'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
+3
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Кунья
86'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Х. Хванг
86'
Желтая карточка
Ж. Са
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Доку
80'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Н. Аке
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
74'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Кунья
66'
65'
Замена
К. Филлипс
️️️️
М. Ковачич
63'
Желтая карточка
Х. Альварес
59'
Желтая карточка
М. Ковачич
58'
ГОЛ! 1:1!
Х. Альварес
Желтая карточка
П. Нету
57'
46'
Замена
О. Бобб
️️️️
М. Нуньес
Желтая карточка
М. Лемина
39'
Желтая карточка
Х. Хванг
24'
17'
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Диаш
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Оскар Бобб
ПВ
3-3-1-1-2
1
Са
15
Доусон
3
Килман
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
4-2-1-3
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
28
Аканджи
27
Нуньес
8
Ковачич
47
Фоден
11
Доку
19
Альварес
9
Холанд
7
Хванг
17
Кастро
17
Кастро
7
Хванг
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
35
Гомес
12
Траоре
12
Траоре
35
Гомес
10
Кунья
21
Силва
21
Силва
10
Кунья
27
Нуньес
14
Бобб
14
Бобб
27
Нуньес
8
Ковачич
27
Филлипс
27
Филлипс
8
Ковачич
15
Аке
10
Грилиш
10
Грилиш
15
Аке
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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