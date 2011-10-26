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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 26 октября 2011
Вулверхэмптон
26.10.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 5
Завершен
Манчестер Сити
18'
Н. Мильяш
65'
Д. О'Хара
37'
А. Джонсон
39'
С. Насри
40'
Э. Джеко
50'
Д. Де Врис (АГ)
64'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:5!
Д. О'Хара
ГОЛ! 1:5!
Э. Джеко
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Д. Де Врис
ГОЛ! 1:3!
Э. Джеко
ГОЛ! 1:2!
С. Насри
ГОЛ! 1:1!
А. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мильяш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
12
Стивен Хант
(К)
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Лука Скапуцци
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-5-2
24
Де Врис
6
Элокоби
6
Крэддок
2
Доэрти
12
Хант
16
Эдвардс
6
Гедиура
10
Мильяш
3
Уорд
9
Дойл
19
Воукс
4-4-1-1
25
Пантилимон
5
Сабалета
15
Савич
2
Туре
11
Коларов
11
Джонсон
34
Де Йонг
29
Разак
14
Насри
20
Скапуцци
10
Джеко
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Вулверхэмптон
- : -
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
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Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:40 (прямая)
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