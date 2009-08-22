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Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 22 августа 2009
Манчестер Сити
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Робиньо
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Уорд
Замена
К. Беллами
️️️️
К. Тевес
Замена
К. Дойл
️️️️
Н. Мильяш
Замена
Д. Элокоби
️️️️
Г. Халфорд
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
3
Бридж
22
Данн
2
Туре
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
18
Бэрри
70
Робиньо
32
Тевес
25
Адебайор
4-5-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Мансьенн
6
Крэддок
45
Халфорд
20
Хенри
10
Мильяш
16
Эдвардс
3
Уорд
16
Джарвис
38
Кеох
70
Робиньо
34
Де Йонг
34
Де Йонг
70
Робиньо
32
Тевес
39
Беллами
39
Беллами
32
Тевес
45
Халфорд
6
Элокоби
6
Элокоби
45
Халфорд
3
Уорд
19
Воукс
19
Воукс
3
Уорд
10
Мильяш
9
Дойл
9
Дойл
10
Мильяш
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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