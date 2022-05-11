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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 11 мая 2022
Вулверхэмптон
11.05.2022, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 5
Завершен
Манчестер Сити
11'
Л. Дендокер
7'
К. Де Брюйне
16'
К. Де Брюйне
24'
К. Де Брюйне
60'
К. Де Брюйне
84'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Замена
Л. Кандл
️️️️
Ж. Моутинью
85'
84'
ГОЛ! 1:5!
Р. Стерлинг
81'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
78'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
77'
Замена
Р. Марез
️️️️
Фернандиньо
Замена
Тринкау
️️️️
П. Нету
72'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Р. Хименес
72'
61'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
60'
ГОЛ! 1:4!
К. Де Брюйне
24'
ГОЛ! 1:3!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
16'
ГОЛ! 1:2!
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:1!
Л. Дендокер
Пас отдал
П. Нету
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Педру Нету
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
47
Фил Фоден
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
17
Кастро
30
Боли
15
Коди
21
Айт Нури
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
10
Шикинью
7
Нету
9
Хименес
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
8
Моутинью
25
Кандл
25
Кандл
8
Моутинью
7
Нету
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Нету
9
Хименес
7
Хванг
7
Хванг
9
Хименес
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
5
Фернандиньо
26
Марез
26
Марез
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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