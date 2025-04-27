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«Удинезе» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

27 апреля 2025 9:22
Удинезе - Болонья
28 апр. 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.0
Победа «Болоньи» – коэффициент 2.00
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28 апреля на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Болоньей». Для хозяев это возможность попытаться прервать серию поражений, а для гостей – шанс закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Обе команды подходят к игре с разной формой и мотивацией, что обещает интересное противостояние.

«Удинезе»

После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Последние недели для команды оказались крайне неудачными – «Удинезе» проиграл 5 матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные проблемы: за последние 5 игр было забито лишь 1 гол, что в среднем составляет 0.2 гола за матч. В обороне дела обстоят не лучше: 10 пропущенных голов за этот же период (2.0 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Лоренцо Лукка, который забил 12 голов в 34 матчах. Несмотря на негативную серию, дома «Удинезе» обычно играет увереннее, но текущая форма не внушает оптимизма.

«Болонья»

«Болонья» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и после 33 туров занимает 4-е место с 60 очками. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.4 гола за матч) и пропустила только 4 (0.8 гола за матч). «Болонья» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя надежную оборону и стабильность в атаке. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини с 14 голами в 34 матчах. Победа над «Интером» (1:0) в последнем туре ещe раз подтвердила серьeзность амбиций коллектива.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Проигрывает в 5 последних матчах Серии А.
  • В последних 5 играх забивает 0.2 гола за матч и пропускает 2.0.
  • Лоренцо Лукка – лучший бомбардир с 12 голами в 34 матчах.

«Болонья»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч и пропускает 0.8.
  • Риккардо Орсолини – лучший бомбардир с 14 голами в 34 матчах.

Личные встречи
41% (13)
38% (12)
22% (7)
44
Забитых мячей
33
1.38
В среднем за матч
1.03
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
18.08.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 1
28.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
3 : 0
30.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
3 : 0
02.04.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 2
15.01.2023
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2 : 2
24.04.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 1
17.10.2021
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 1
22.02.2020
Удинезе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
4 : 0
04.12.2019
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 0
29.09.2019
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 1
03.03.2019
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
2 : 1
30.09.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 0
20.05.2018
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 2
30.12.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
4 : 0
30.04.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 0
05.12.2016
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 1
14.02.2016
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 0
30.03.2013
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 1
04.11.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 3
26.02.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 0
02.10.2011
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
02.02.2011
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
22.09.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 1
18.04.2010
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
06.12.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 0
08.02.2009
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
0 : 3
24.09.2008
Удинезе
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Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»

На фоне текущей формы «Болонья» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи. Гости демонстрируют надежную игру в защите и продуктивную атаку, тогда как «Удинезе» находится в глубоком кризисе и не может наладить ни игру в нападении, ни в обороне. Принимая во внимание мотивацию «Болоньи» сохранить место в Лиге чемпионов и слабую форму хозяев, наиболее вероятным исходом будет победа гостей. Возможна победа «Болоньи» с минимальным счeтом, учитывая проблемы «Удинезе» в реализации моментов.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Болоньи» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Болоньи» – коэффициент 2.00
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Болонья Удинезе
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