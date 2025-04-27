28 апреля на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Болоньей». Для хозяев это возможность попытаться прервать серию поражений, а для гостей – шанс закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Обе команды подходят к игре с разной формой и мотивацией, что обещает интересное противостояние.

«Удинезе»

После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Последние недели для команды оказались крайне неудачными – «Удинезе» проиграл 5 матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные проблемы: за последние 5 игр было забито лишь 1 гол, что в среднем составляет 0.2 гола за матч. В обороне дела обстоят не лучше: 10 пропущенных голов за этот же период (2.0 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Лоренцо Лукка, который забил 12 голов в 34 матчах. Несмотря на негативную серию, дома «Удинезе» обычно играет увереннее, но текущая форма не внушает оптимизма.

«Болонья»

«Болонья» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и после 33 туров занимает 4-е место с 60 очками. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.4 гола за матч) и пропустила только 4 (0.8 гола за матч). «Болонья» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя надежную оборону и стабильность в атаке. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини с 14 голами в 34 матчах. Победа над «Интером» (1:0) в последнем туре ещe раз подтвердила серьeзность амбиций коллектива.

Факты о командах

«Удинезе»

Проигрывает в 5 последних матчах Серии А.

В последних 5 играх забивает 0.2 гола за матч и пропускает 2.0.

Лоренцо Лукка – лучший бомбардир с 12 голами в 34 матчах.

«Болонья»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч и пропускает 0.8.

Риккардо Орсолини – лучший бомбардир с 14 голами в 34 матчах.

Личные встречи 41% (13) 38% (12) 22% (7) 44 Забитых мячей 33 1.38 В среднем за матч 1.03 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 1 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 18 тур Удинезе 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 28 тур Болонья 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 18 тур Удинезе 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Болонья 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 8 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 35 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Кубок, 1/16 финала Удинезе 4 : 0 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Удинезе 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 19 тур Болонья 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Болонья 4 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 15 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур Удинезе 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Болонья 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Болонья 0 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 3 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 30 тур Удинезе 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 11 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 3 Удинезе Италия. Серия А, 6 тур Удинезе 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 23 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 4 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 4 тур Болонья 0 : 3 Удинезе

Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»

На фоне текущей формы «Болонья» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи. Гости демонстрируют надежную игру в защите и продуктивную атаку, тогда как «Удинезе» находится в глубоком кризисе и не может наладить ни игру в нападении, ни в обороне. Принимая во внимание мотивацию «Болоньи» сохранить место в Лиге чемпионов и слабую форму хозяев, наиболее вероятным исходом будет победа гостей. Возможна победа «Болоньи» с минимальным счeтом, учитывая проблемы «Удинезе» в реализации моментов.

Рекомендации для ставок: