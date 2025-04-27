28 апреля на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Болоньей». Для хозяев это возможность попытаться прервать серию поражений, а для гостей – шанс закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Обе команды подходят к игре с разной формой и мотивацией, что обещает интересное противостояние.
«Удинезе»
После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Последние недели для команды оказались крайне неудачными – «Удинезе» проиграл 5 матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные проблемы: за последние 5 игр было забито лишь 1 гол, что в среднем составляет 0.2 гола за матч. В обороне дела обстоят не лучше: 10 пропущенных голов за этот же период (2.0 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Лоренцо Лукка, который забил 12 голов в 34 матчах. Несмотря на негативную серию, дома «Удинезе» обычно играет увереннее, но текущая форма не внушает оптимизма.
«Болонья»
«Болонья» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и после 33 туров занимает 4-е место с 60 очками. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.4 гола за матч) и пропустила только 4 (0.8 гола за матч). «Болонья» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя надежную оборону и стабильность в атаке. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини с 14 голами в 34 матчах. Победа над «Интером» (1:0) в последнем туре ещe раз подтвердила серьeзность амбиций коллектива.
Факты о командах
«Удинезе»
- Проигрывает в 5 последних матчах Серии А.
- В последних 5 играх забивает 0.2 гола за матч и пропускает 2.0.
- Лоренцо Лукка – лучший бомбардир с 12 голами в 34 матчах.
«Болонья»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
- В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч и пропускает 0.8.
- Риккардо Орсолини – лучший бомбардир с 14 голами в 34 матчах.
Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»
На фоне текущей формы «Болонья» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи. Гости демонстрируют надежную игру в защите и продуктивную атаку, тогда как «Удинезе» находится в глубоком кризисе и не может наладить ни игру в нападении, ни в обороне. Принимая во внимание мотивацию «Болоньи» сохранить место в Лиге чемпионов и слабую форму хозяев, наиболее вероятным исходом будет победа гостей. Возможна победа «Болоньи» с минимальным счeтом, учитывая проблемы «Удинезе» в реализации моментов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Болоньи» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Болоньи» больше 1.5 – коэффициент 2.20