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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 08 февраля 2009
Удинезе
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
90'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Замена
М. Берначчи
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Д. Маркини
️️️️
К. Аморозо
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
В. Морас
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
А. Родригез Сезар
️️️️
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Домицци
35
Кода
25
Сапата
3
Лукович
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
10
Д'Агостино
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4-3-3
40
Яннарилли
0
Беллери
18
Морас
3
Бритос
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
16
Мудингай
0
Аморозо
9
Ди Вайо
10
Освальдо
9
Флоро Флорес
3
Пепе
3
Пепе
9
Флоро Флорес
22
Исла
4
Санчес
4
Санчес
22
Исла
0
Аморозо
5
Маркини
5
Маркини
0
Аморозо
9
Ди Вайо
0
Берначчи
0
Берначчи
9
Ди Вайо
10
Освальдо
0
Сезар
0
Сезар
10
Освальдо
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Удинезе Арена
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