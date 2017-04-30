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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 30 апреля 2017
Болонья
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
2'
М. Дестро
45+1'
С. Таидер
59'
М. Дестро
68'
Данило (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Гастальделло
87'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Ф. Вивиани
75'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Данило
68'
60'
Замена
С. Кумс
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 3:0!
М. Дестро
59'
Замена
Э. Крафт
️️️️
В. Торосидис
52'
ГОЛ! 2:0!
С. Таидер
Пас отдал
Л. Крейчи
45'
+1
45'
Замена
С. Перица
️️️️
Р. Де Пауль
45'
Замена
Ридер
️️️️
Я. Янкто
42'
Желтая карточка
Данило
36'
Желтая карточка
Д. Сапата
Желтая карточка
Ф. Вивиани
26'
20'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Г. Донса
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
21
Якуб Янкто
ЛФ
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
69
Маттиа Коццари
ЦП
72
Джордано Троваде
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
22
Майетта
5
Гастальделло
35
Торосидис
15
Мбайе
8
Таидер
43
Вивиани
30
Донса
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
33
Анджелла
27
Фелипе
7
Де Пауль
7
Агьеманг-Баду
20
Халлфредссон
91
Сапата
77
Теро
21
Янкто
5
Гастальделло
6
Оиконому
6
Оиконому
5
Гастальделло
35
Торосидис
17
Крафт
17
Крафт
35
Торосидис
43
Вивиани
9
Петкович
9
Петкович
43
Вивиани
77
Теро
24
Кумс
24
Кумс
77
Теро
21
Янкто
10
Ридер
10
Ридер
21
Янкто
7
Де Пауль
18
Перица
18
Перица
7
Де Пауль
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
69
Маттиа Коццари
ЦП
72
Джордано Троваде
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
69
Маттиа Коццари
ЦП
72
Джордано Троваде
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Болонья - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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