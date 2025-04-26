28 апреля 2025 года на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Обе команды находятся в разных турнирных ситуациях: «Удинезе» пытается вернуться на победную дорожку, в то время как «Болонья» продолжает борьбу за место в еврокубках.

«Удинезе»

После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда испытывает сложности в последних играх, проигрывая в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забил всего 1 гол, что отражает их проблемы в атаке. Несмотря на слабую результативность, «Удинезе» продолжает забивать в последних матчах, что позволяет им надеяться на улучшение своих атакующих действий в следующем поединке.

«Удинезе» также не проигрывает в 8 из последних 10 матчей против «Болоньи» на домашнем стадионе, что даeт им уверенность перед предстоящей встречей.

«Болонья»

«Болонья» набрал 60 очков и занимает 4-е место в таблице, что позволяет команде продолжать борьбу за попадание в еврокубки. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что указывает на стабильную игру в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, который забил 14 голов в 34 матчах. Болонья не проигрывает в 9 из последних 11 матчей, что подтверждает их хорошую форму и стабильность.

Хотя «Болонья» выглядит уверенно, матч против «Удинезе» будет для них непростым, особенно на выезде.

Факты о командах

«Удинезе»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за матч, пропускает 2.00 гола.

Не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей против «Болоньи».

Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка (12 голов в 34 матчах).

Пропускает в 6 последних матчах.

«Болонья»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.

Лучший бомбардир – Риккардо Орсолини (14 голов в 34 матчах).

Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи 41% (13) 38% (12) 22% (7) 44 Забитых мячей 33 1.38 В среднем за матч 1.03 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 1 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 18 тур Удинезе 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 28 тур Болонья 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 18 тур Удинезе 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Болонья 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 8 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 35 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Кубок, 1/16 финала Удинезе 4 : 0 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Удинезе 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 19 тур Болонья 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Болонья 4 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 15 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур Удинезе 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Болонья 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Болонья 0 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 3 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 30 тур Удинезе 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 11 тур Болонья 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 3 Удинезе Италия. Серия А, 6 тур Удинезе 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 23 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 4 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур Удинезе 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур Удинезе 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 4 тур Болонья 0 : 3 Удинезе

Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»

«Болонья» является фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей уверенной игры в последних турах и текущего положения в таблице. Несмотря на проблемы с атакой, «Удинезе» продолжает забивать, что может создать определeнные трудности для обороны «Болоньи». Однако команда из Болоньи показывает хорошую форму в атаке и обороне, и скорее всего, победит в этом матче.

«Удинезе» будет стремиться использовать свою домашнюю форму, где они не проигрывают в последних 8 матчах против «Болоньи», но на фоне текущей формы гостей, шансы на победу у хозяев ограничены.

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