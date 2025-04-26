28 апреля 2025 года на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Обе команды находятся в разных турнирных ситуациях: «Удинезе» пытается вернуться на победную дорожку, в то время как «Болонья» продолжает борьбу за место в еврокубках.
«Удинезе»
После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда испытывает сложности в последних играх, проигрывая в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забил всего 1 гол, что отражает их проблемы в атаке. Несмотря на слабую результативность, «Удинезе» продолжает забивать в последних матчах, что позволяет им надеяться на улучшение своих атакующих действий в следующем поединке.
«Удинезе» также не проигрывает в 8 из последних 10 матчей против «Болоньи» на домашнем стадионе, что даeт им уверенность перед предстоящей встречей.
«Болонья»
«Болонья» набрал 60 очков и занимает 4-е место в таблице, что позволяет команде продолжать борьбу за попадание в еврокубки. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что указывает на стабильную игру в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, который забил 14 голов в 34 матчах. Болонья не проигрывает в 9 из последних 11 матчей, что подтверждает их хорошую форму и стабильность.
Хотя «Болонья» выглядит уверенно, матч против «Удинезе» будет для них непростым, особенно на выезде.
Факты о командах
«Удинезе»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за матч, пропускает 2.00 гола.
- Не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей против «Болоньи».
- Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка (12 голов в 34 матчах).
- Пропускает в 6 последних матчах.
«Болонья»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
- Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.
- Лучший бомбардир – Риккардо Орсолини (14 голов в 34 матчах).
- Пропускает в 8 последних матчах.
Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»
«Болонья» является фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей уверенной игры в последних турах и текущего положения в таблице. Несмотря на проблемы с атакой, «Удинезе» продолжает забивать, что может создать определeнные трудности для обороны «Болоньи». Однако команда из Болоньи показывает хорошую форму в атаке и обороне, и скорее всего, победит в этом матче.
«Удинезе» будет стремиться использовать свою домашнюю форму, где они не проигрывают в последних 8 матчах против «Болоньи», но на фоне текущей формы гостей, шансы на победу у хозяев ограничены.
Рекомендации:
- Победа «Болоньи» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Болоньи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30