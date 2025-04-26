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1.80

26 апреля 2025 9:00
Удинезе - Болонья
28 апр. 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.8
Победа «Болоньи» – коэффициент 1.80
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28 апреля 2025 года на стадионе «Фриули» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Болонью». Обе команды находятся в разных турнирных ситуациях: «Удинезе» пытается вернуться на победную дорожку, в то время как «Болонья» продолжает борьбу за место в еврокубках.

«Удинезе»

После 33 туров «Удинезе» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда испытывает сложности в последних играх, проигрывая в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забил всего 1 гол, что отражает их проблемы в атаке. Несмотря на слабую результативность, «Удинезе» продолжает забивать в последних матчах, что позволяет им надеяться на улучшение своих атакующих действий в следующем поединке.

«Удинезе» также не проигрывает в 8 из последних 10 матчей против «Болоньи» на домашнем стадионе, что даeт им уверенность перед предстоящей встречей.

«Болонья»

«Болонья» набрал 60 очков и занимает 4-е место в таблице, что позволяет команде продолжать борьбу за попадание в еврокубки. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что указывает на стабильную игру в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, который забил 14 голов в 34 матчах. Болонья не проигрывает в 9 из последних 11 матчей, что подтверждает их хорошую форму и стабильность.

Хотя «Болонья» выглядит уверенно, матч против «Удинезе» будет для них непростым, особенно на выезде.

Факты о командах

«Удинезе»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за матч, пропускает 2.00 гола.
  • Не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей против «Болоньи».
  • Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка (12 голов в 34 матчах).
  • Пропускает в 6 последних матчах.

«Болонья»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.
  • Лучший бомбардир – Риккардо Орсолини (14 голов в 34 матчах).
  • Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи
41% (13)
38% (12)
22% (7)
44
Забитых мячей
33
1.38
В среднем за матч
1.03
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
18.08.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 1
28.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
3 : 0
30.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
3 : 0
02.04.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 2
15.01.2023
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2 : 2
24.04.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 1
17.10.2021
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 1
22.02.2020
Удинезе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
4 : 0
04.12.2019
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 0
29.09.2019
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 1
03.03.2019
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
2 : 1
30.09.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 0
20.05.2018
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 2
30.12.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
4 : 0
30.04.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 0
05.12.2016
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 1
14.02.2016
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 0
30.03.2013
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 1
04.11.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 3
26.02.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 0
02.10.2011
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
02.02.2011
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
22.09.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 1
18.04.2010
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
06.12.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 0
08.02.2009
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
0 : 3
24.09.2008
Удинезе
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Прогноз на матч «Удинезе» – «Болонья»

«Болонья» является фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей уверенной игры в последних турах и текущего положения в таблице. Несмотря на проблемы с атакой, «Удинезе» продолжает забивать, что может создать определeнные трудности для обороны «Болоньи». Однако команда из Болоньи показывает хорошую форму в атаке и обороне, и скорее всего, победит в этом матче.

«Удинезе» будет стремиться использовать свою домашнюю форму, где они не проигрывают в последних 8 матчах против «Болоньи», но на фоне текущей формы гостей, шансы на победу у хозяев ограничены.

Рекомендации:

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Болоньи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.8
Победа «Болоньи» – коэффициент 1.80
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Болонья Удинезе
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