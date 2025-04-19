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«Лестер» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.2

19 апреля 2025 9:12
Лестер - Ливерпуль
20 апр. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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1.2
Победа «Ливерпуль» – коэффициент 1.2
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20 апреля на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встречаются «Лестер» и «Ливерпуль». «Лестер» находится в крайне сложной ситуации, занимая 19-е место с 18 очками. В то время как «Ливерпуль», являясь лидером чемпионата с 76 очками, борется за чемпионство. С учeтом разницы в формах команд, встреча обещает быть интересной.

«Лестер»

«Лестер» в последние месяцы не показывает стабильных результатов, что привело команду на 19-е место в Премьер-лиге. В последних 9 матчах они не могут победить, что подчеркивает текущие проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Лестер» забил 2 гола, но при этом пропустил 11, что говорит о слабой защите. «Лестер» не выигрывает в последних 3 домашних матчах, и, с учeтом сложной ситуации, команде предстоит тяжeлая встреча с одним из лучших клубов страны.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, имея 76 очков после 32 туров. Команда в последние месяцы стабильно выигрывает, продемонстрировав отличную форму в атаке. В последних 5 матчах «Ливерпуль» забил 6 голов, а также продемонстрировал хорошие результаты в обороне, пропустив 7 голов. Лучший бомбардир «Ливерпуля» – Мохамед Салах с 32 голами в 46 матчах.

Факты о командах

«Лестер»:

  • Находится на 19-м месте с 18 очками.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не побеждает в 9 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Джейми Варди (8 голов в 31 матче).

«Ливерпуль»:

  • Находится на 1-м месте с 76 очками.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 18 из 19 последних матчей.
  • Лучший бомбардир: Мохамед Салах (32 гола в 46 матчах).

Личные встречи
21% (5)
13% (3)
67% (16)
28
Забитых мячей
48
1.17
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лестер
0 : 1
20.04.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
3 : 1
26.12.2024
Лестер
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
27.09.2023
Лестер
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер
0 : 3
15.05.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
2 : 1
30.12.2022
Лестер
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
2 : 0
10.02.2022
Лестер
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лестер
1 : 0
28.12.2021
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Ливерпуль
3 : 3
22.12.2021
Лестер
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер
3 : 1
13.02.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3 : 0
22.11.2020
Лестер
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер
0 : 4
26.12.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 1
05.10.2019
Лестер
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
1 : 1
30.01.2019
Лестер
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер
1 : 2
01.09.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
2 : 1
30.12.2017
Лестер
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Лестер
2 : 3
23.09.2017
Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Лестер
2 : 0
19.09.2017
Ливерпуль
Товарищеские матчи,
Лестер
1 : 2
22.07.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер
3 : 1
27.02.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
4 : 1
10.09.2016
Лестер
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер
2 : 0
02.02.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 0
26.12.2015
Лестер
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2 : 2
01.01.2015
Лестер
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Лестер
1 : 3
02.12.2014
Ливерпуль
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Прогноз на матч «Лестер» – «Ливерпуль»

«Лестер» находится в сложной ситуации, занимая последнее место в турнирной таблице и не выигрывая в 9 последних матчах. Команда забивает мало, а пропускает много. Проблемы в обороне остаются основным фактором, который не позволяет команде выигрывать. В отличие от «Лестера», «Ливерпуль» демонстрирует отличные результаты и является одним из фаворитов на чемпионство. «Ливерпуль» не проигрывает в последних 18 играх, и его атака вряд ли испытает проблемы против слабой обороны «Лестера».

С учeтом текущей формы обеих команд и разницы в уровне игры, победа «Ливерпуля» выглядит наиболее вероятным исходом встречи. Однако, учитывая уязвимость обороны «Лестера», есть вероятность того, что они смогут забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуль» – коэффициент 1.2
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

1.2
Победа «Ливерпуль» – коэффициент 1.2
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лестер
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