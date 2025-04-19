20 апреля на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встречаются «Лестер» и «Ливерпуль». «Лестер» находится в крайне сложной ситуации, занимая 19-е место с 18 очками. В то время как «Ливерпуль», являясь лидером чемпионата с 76 очками, борется за чемпионство. С учeтом разницы в формах команд, встреча обещает быть интересной.

«Лестер» в последние месяцы не показывает стабильных результатов, что привело команду на 19-е место в Премьер-лиге. В последних 9 матчах они не могут победить, что подчеркивает текущие проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Лестер» забил 2 гола, но при этом пропустил 11, что говорит о слабой защите. «Лестер» не выигрывает в последних 3 домашних матчах, и, с учeтом сложной ситуации, команде предстоит тяжeлая встреча с одним из лучших клубов страны.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, имея 76 очков после 32 туров. Команда в последние месяцы стабильно выигрывает, продемонстрировав отличную форму в атаке. В последних 5 матчах «Ливерпуль» забил 6 голов, а также продемонстрировал хорошие результаты в обороне, пропустив 7 голов. Лучший бомбардир «Ливерпуля» – Мохамед Салах с 32 голами в 46 матчах.

Факты о командах

«Лестер»:

Находится на 19-м месте с 18 очками.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не побеждает в 9 последних матчах.

Лучший бомбардир: Джейми Варди (8 голов в 31 матче).

«Ливерпуль»:

Находится на 1-м месте с 76 очками.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 18 из 19 последних матчей.

Лучший бомбардир: Мохамед Салах (32 гола в 46 матчах).

Личные встречи 21% (5) 13% (3) 67% (16) 28 Забитых мячей 48 1.17 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 33 тур Лестер 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 18 тур Ливерпуль 3 : 1 Лестер Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Ливерпуль 3 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 36 тур Лестер 0 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 18 тур Ливерпуль 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур Ливерпуль 2 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 20 тур Лестер 1 : 0 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Ливерпуль 3 : 3 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур Лестер 3 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 9 тур Ливерпуль 3 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 19 тур Лестер 0 : 4 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 8 тур Ливерпуль 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур Ливерпуль 1 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 4 тур Лестер 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур Ливерпуль 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 6 тур Лестер 2 : 3 Ливерпуль Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Лестер 2 : 0 Ливерпуль Товарищеские матчи, Лестер 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 26 тур Лестер 3 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 4 тур Ливерпуль 4 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур Лестер 2 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 18 тур Ливерпуль 1 : 0 Лестер Англия. Премьер-Лига, 20 тур Ливерпуль 2 : 2 Лестер Англия. Премьер-Лига, 14 тур Лестер 1 : 3 Ливерпуль

Прогноз на матч «Лестер» – «Ливерпуль»

«Лестер» находится в сложной ситуации, занимая последнее место в турнирной таблице и не выигрывая в 9 последних матчах. Команда забивает мало, а пропускает много. Проблемы в обороне остаются основным фактором, который не позволяет команде выигрывать. В отличие от «Лестера», «Ливерпуль» демонстрирует отличные результаты и является одним из фаворитов на чемпионство. «Ливерпуль» не проигрывает в последних 18 играх, и его атака вряд ли испытает проблемы против слабой обороны «Лестера».

С учeтом текущей формы обеих команд и разницы в уровне игры, победа «Ливерпуля» выглядит наиболее вероятным исходом встречи. Однако, учитывая уязвимость обороны «Лестера», есть вероятность того, что они смогут забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки