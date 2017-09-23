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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 23 сентября 2017
Лестер
23.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
45+3'
С. Оказаки
69'
Д. Варди
15'
М. Салах
23'
Ф. Коутиньо
68'
Д. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Варди
90'
+2
72'
Желтая карточка
С. Миньоле
ГОЛ! 2:3!
Д. Варди
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
Д. Хендерсон
56'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:2!
С. Оказаки
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Матип
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
О. Ндиди
22'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
4
Ндиди
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-1-2-2-1
22
Миньоле
32
Матип
2
Гомес
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
11
Коутиньо
9
Фирмино
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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