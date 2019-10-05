Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 05 октября 2019
Ливерпуль
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
40'
С. Мане
90+5'
Д. Милнер (П)
80'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Милнер
90'
+5
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Салах
90'
+2
89'
Желтая карточка
Х. Чодури
86'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Мэддисон
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Перес
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Вейналдум
78'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Фирмино
78'
73'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Прат
67'
Желтая карточка
Д. Эванс
53'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
46'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
40'
Желтая карточка
Фабиньо
39'
30'
Желтая карточка
О. Ндиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
6
Ловрен
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-4-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
26
Прат
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
9
Фирмино
14
Хендерсон
14
Хендерсон
9
Фирмино
10
Салах
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Салах
23
Вейналдум
27
Ориги
27
Ориги
23
Вейналдум
10
Мэддисон
8
Чодури
8
Чодури
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
26
Прат
22
Перес
22
Перес
26
Прат
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Лестер
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
8
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
8
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+