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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 30 января 2019
Ливерпуль
30.01.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
3'
С. Мане
45+2'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
90'
+4
Желтая карточка
Б. Чилвел
50'
Желтая карточка
Р. Перейра
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Б. Чилвел
41'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Ж. Матип
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-3-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
23
Вейналдум
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
5
Магуайр
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
6
Менди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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