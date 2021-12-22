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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 22 декабря 2021
Ливерпуль
22.12.2021, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Лестер
19'
А. Окслэд-Чемберлен
68'
Д. Жота
90+5'
Т. Минамино
9'
Д. Варди
13'
Д. Варди
33'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Лестер
ГОЛ! 3:3!
Т. Минамино
Пас отдал
Д. Милнер
90'
+5
89'
Желтая карточка
Л. Томас
Замена
О. Бек
️️️️
К. Цимикас
80'
74'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
ГОЛ! 2:3!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Минамино
68'
60'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
60'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Сеюнджу
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
59'
56'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Мортон
46'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Брэдли
46'
Замена
И. Конате
️️️️
Б. Куметио
46'
42'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Перейра
33'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:2!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Р. Фирмино
19'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
П. Дака
Желтая карточка
Т. Мортон
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
27
Марсело Питалуга
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
33
Оуэн Бек
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Келлехер
3
Уильямс
2
Гомес
12
Куметио
21
Цимикас
12
Брэдли
14
Хендерсон
23
Мортон
21
Окслэд-Чемберлен
18
Минамино
9
Фирмино
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
33
Томас
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
27
Дака
9
Варди
12
Куметио
16
Конате
16
Конате
12
Куметио
21
Цимикас
33
Бек
33
Бек
21
Цимикас
23
Мортон
20
Милнер
20
Милнер
23
Мортон
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
12
Брэдли
20
Жота
20
Жота
12
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
5
Бертранд
5
Бертранд
8
Дьюсбери-Холл
2
Сеюнджу
23
Вестергор
23
Вестергор
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
21
Перейра
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
27
Марсело Питалуга
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 1
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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