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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 26 декабря 2024
Ливерпуль
26.12.2024, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
45+1'
К. Гакпо
49'
К. Джонс
82'
М. Салах
6'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лестер
90'
+5
Замена
К. Околи
️️️️
К. Коди
Замена
Х. Эллиот
️️️️
А. Мак Аллистер
90'
+2
87'
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Мавидиди
Замена
В. Эндо
️️️️
Р. Гравенберх
87'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Гакпо
82'
Желтая карточка
Д. Собослаи
80'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
78'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Джонс
77'
65'
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Уинкс
64'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
Э. Робертсон
58'
58'
Желтая карточка
Я. Вестергор
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
Пас отдал
А. Мак Аллистер
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
А. Мак Аллистер
45'
+1
43'
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
Д. Гомес
37'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
С. Мавидиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
(К)
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
37
Will Alves
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
10
Салах
29
Нуньес
4-1-1-1-3
1
Столярчик
24
Джастин
15
Коди
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
4
Уинкс
11
Эль-Ханнус
10
Айю
45
Мавидиди
27
Дака
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
8
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
8
Гравенберх
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
4
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
4
Уинкс
45
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
45
Мавидиди
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
14
1
Нарушения
17
5
Офсайды
3
2
Количество передач
650
304
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.33
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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