Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2019
Лестер
26.12.2019, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
31'
Р. Фирмино
71'
Д. Милнер (П)
74'
Р. Фирмино
78'
Т. Александер-Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
82'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хендерсон
78'
ГОЛ! 0:4!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
С. Мане
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Мэддисон
76'
74'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Д. Мэддисон
73'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Прат
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Милнер
70'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Кейта
70'
Замена
Д. Милнер
️️️️
М. Салах
62'
Желтая карточка
Д. Гомес
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
58'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
26
Прат
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
8
Кейта
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
10
Мэддисон
8
Чодури
8
Чодури
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
26
Прат
22
Перес
22
Перес
26
Прат
10
Салах
20
Милнер
20
Милнер
10
Салах
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Лаллана
14
Хендерсон
8
Кейта
27
Ориги
27
Ориги
8
Кейта
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Ливерпуль
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
9
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
9
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+