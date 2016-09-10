Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 10 сентября 2016
Ливерпуль
10.09.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Лестер
13'
Р. Фирмино
31'
С. Мане
56'
А. Лаллана
89'
Р. Фирмино
38'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
Замена
А. Морено
️️️️
С. Мане
90'
ГОЛ! 4:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Мане
89'
83'
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Старридж
76'
Замена
К. Стюарт
️️️️
Д. Вейналдум
76'
65'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 3:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Вейналдум
56'
45'
Замена
А. Муса
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Д. Хендерсон
44'
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
34'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Симпсон
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Старридж
31'
28'
Желтая карточка
Д. Амарти
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
2-4-2-2
22
Миньоле
32
Матип
17
Клайн
23
Вейналдум
6
Лейва
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
15
Старридж
11
Коутиньо
11
Коутиньо
15
Старридж
10
Мане
5
Морено
5
Морено
10
Мане
23
Вейналдум
6
Стюарт
6
Стюарт
23
Вейналдум
2
Симпсон
23
Эрнандес
23
Эрнандес
2
Симпсон
30
Оказаки
7
Муса
7
Муса
30
Оказаки
11
Олбрайтон
11
Ульоа
11
Ульоа
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Лестер
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+