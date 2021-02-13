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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 13 февраля 2021
Лестер
13.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
79'
Д. Мэддисон
81'
Д. Варди
85'
Х. Барнс
67'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
Замена
Н. Менди
️️️️
А. Перес
90'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
87'
87'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 3:1!
Х. Барнс
Пас отдал
О. Ндиди
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
79'
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Джонс
Замена
А. Перес
️️️️
М. Олбрайтон
74'
71'
Желтая карточка
О. Кабак
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
Желтая карточка
Д. Эванс
43'
24'
Желтая карточка
К. Джонс
17'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
4-4-1-1
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
3-4-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
5
Кабак
3
Робертсон
20
Милнер
23
Вейналдум
21
Джонс
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Перес
6
Менди
6
Менди
Перес
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
22
Перес
22
Перес
11
Олбрайтон
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Шакири
10
Шакири
23
Вейналдум
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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