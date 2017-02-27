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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 27 февраля 2017
Лестер
27.02.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
28'
Д. Варди
39'
Д. Дринкуотер
60'
Д. Варди
68'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Олбрайтон
90'
+1
84'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Л. Лейва
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
80'
Замена
Д. Амарти
️️️️
С. Оказаки
69'
68'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Э. Джан
66'
Замена
А. Морено
️️️️
С. Мане
66'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
Пас отдал
К. Фукс
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дринкуотер
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
2-1-3-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
32
Матип
23
Джан
23
Вейналдум
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
30
Оказаки
12
Амарти
12
Амарти
30
Оказаки
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
33
Чилвел
33
Чилвел
11
Олбрайтон
10
Мане
5
Морено
5
Морено
10
Мане
6
Лейва
7
Вудберн
7
Вудберн
6
Лейва
10
Лаллана
27
Ориги
27
Ориги
10
Лаллана
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
1
Лорис Кариус
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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