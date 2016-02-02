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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 02 февраля 2016
Лестер
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
60'
Д. Варди
72'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Марез
90'
87'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Оказаки
87'
87'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
79'
75'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Э. Джан
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
72'
66'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-1-3-1-1
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
6
Лейва
10
Лаллана
9
Фирмино
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
30
Оказаки
10
Кинг
10
Кинг
30
Оказаки
26
Марез
11
Ульоа
11
Ульоа
26
Марез
9
Фирмино
10
Тейшейра
10
Тейшейра
9
Фирмино
23
Джан
7
Аллен
7
Аллен
23
Джан
14
Хендерсон
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Хендерсон
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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