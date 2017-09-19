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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 19 сентября 2017
Лестер
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
65'
С. Оказаки
78'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Ливерпуль
Желтая карточка
В. Иборра
90'
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
С. Оказаки
78'
75'
Желтая карточка
Р. Клаван
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
В. Иборра
65'
57'
Желтая карточка
М. Груйич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
33
Чилвел
15
Драгович
5
Морган
12
Амарти
10
Иборра
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Грей
11
Ульоа
19
Слимани
4-1-3-1-1
12
Уорд
24
Клаван
20
Фланаган
2
Гомес
3
Робертсон
8
Груйич
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
11
Коутиньо
22
Соланке
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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