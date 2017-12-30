Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 30 декабря 2017
Ливерпуль
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
52'
М. Салах
76'
М. Салах
3'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
Желтая карточка
Э. Робертсон
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Милнер
76'
63'
Желтая карточка
О. Ндиди
Желтая карточка
Э. Джан
53'
53'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
52'
Желтая карточка
Д. Милнер
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кариус
3
Робертсон
32
Матип
6
Ловрен
2
Гомес
23
Джан
20
Милнер
10
Мане
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
4-3-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Магуайр
5
Морган
12
Амарти
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Иборра
26
Марез
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Лестер
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+