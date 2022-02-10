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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 10 февраля 2022
Ливерпуль
10.02.2022, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
34'
Д. Жота
87'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лестер
Замена
Т. Минамино
️️️️
Л. Диас
90'
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Ж. Матип
87'
79'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Лукман
60'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
60'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Сумаре
Замена
М. Салах
️️️️
Р. Фирмино
60'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
59'
Желтая карточка
Р. Фирмино
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Диогу Жота
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Онини Ндиди
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
21
Джонс
14
Диас
20
Жота
9
Фирмино
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
24
Джастин
4
Ндиди
12
Амарти
33
Томас
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
27
Дака
11
Лукман
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
14
Диас
18
Минамино
18
Минамино
14
Диас
9
Фирмино
10
Салах
10
Салах
9
Фирмино
11
Лукман
11
Барнс
11
Барнс
11
Лукман
34
Сумаре
18
Тилеманс
18
Тилеманс
34
Сумаре
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Okko
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