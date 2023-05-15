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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 15 мая 2023
Лестер
15.05.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
33'
К. Джонс
36'
К. Джонс
71'
Т. Александер-Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ливерпуль
Желтая карточка
Л. Томас
90'
+1
Замена
Г. Суттар
️️️️
Д. Эванс
89'
88'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
86'
Желтая карточка
И. Конате
85'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Джонс
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
74'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
71'
ГОЛ! 0:3!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
М. Салах
Замена
Л. Томас
️️️️
Р. Перейра
67'
Замена
Тете
️️️️
Х. Барнс
61'
Замена
П. Дака
️️️️
О. Ндиди
61'
Желтая карточка
Р. Перейра
53'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Джонс
Пас отдал
М. Салах
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
4-1-3-1-1
1
Иверсен
21
Перейра
4
Фас
35
Эванс
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
21
Перейра
33
Томас
33
Томас
21
Перейра
35
Эванс
15
Суттар
15
Суттар
35
Эванс
11
Барнс
11
Тете
11
Тете
11
Барнс
4
Ндиди
27
Дака
27
Дака
4
Ндиди
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
21
Джонс
14
Карвалью
14
Карвалью
21
Джонс
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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