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    Правда ли, что Месси подписал первый контракт с «Барселоной» на салфетке?

    14 ноября, 12:59
    Что об этом говорят очевидцы?

    Лионель Месси – икона футбола. И вокруг него есть очень много историй, фактов и даже мифов. Один из них – Лионель Месси подписал первый контракт с «Барселоной» на салфетке. Некоторое время многие считали, что это выдуманная история. Но на самом деле это правда. Вот фотография это салфетки – с текстом, именем Месси и его подписью:

    17 сентября 2000 года Месси и его отец впервые прилетели в «Барселону». Лео хорошо проявил себя на просмотре, но «Барса» не спешила с контрактом и ответом по вопросу приглашения Месси в «Барселону». История затянулась до декабря того года, после чего ее активизировали агент игрока и его европейские представители. Ключевая встреча произошла в кофейне рядом с академией «Барсы». Так как ни у одной из стороны не было чистой бумаги технический секретарь «Барселоны» Карлес Решак взял салфетку и написал на ней договор сотрудничества. На нем есть фамилии всех ключевых персонажей. Со стороны Лео подписи поставили агент Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини. Они были законными представителями Месси на тот момент.

    Документ заверили юридически. Сейчас он хранится в банке Андорры. Сам Месси тоже подтверждал эту историю: «Правда, что мой первый контракт был на салфетке. Я, кстати, не помню, была ли она бумажной или тряпичной. Да это и не важно. Главное, что мы тогда договорились. Салфетка? Я ее как-то видел, но никогда не стремился забрать себе. Это просто часть большой истории».

    Карлес Решак рассказывал: «Я точно знал, что просто не имею права упустить этого мальчишку. Поскольку под рукой не было клочка бумаги, Карлес живо вытянул салфетку и начал писать: «В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Хосепа Мингельи и Орасио, технический секретарь «Барселоны» Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договоренность по согласованным суммам».

    Фото: ESPN, imago-images.de/Global Look Press

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15059

      playsh 15 ноября, 00:50

      Вот так и делается история,просто и тривиально,браво всем участникам!!!

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