Игрок «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола

«Копенгаген» в матче Юношеской лиги УЕФА против «Баварии» победил со счетом 3:2.

Победный мяч на 94-й минуте забил 18-летний нападающий Ноа Сахс. Свой гол он отпраздновал чересчур бурно: подпрыгнул, неудачно приземлился – и серьезно травмировал колено. Вся механика видна на видео.

Сообщается, что у игрока, вероятно, порваны крестообразные связки. Это несколько месяцев восстановления.