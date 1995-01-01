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    Игрок «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола

    4 октября, 20:30
    Забил и потерял голову.

    «Копенгаген» в матче Юношеской лиги УЕФА против «Баварии» победил со счетом 3:2.

    Победный мяч на 94-й минуте забил 18-летний нападающий Ноа Сахс. Свой гол он отпраздновал чересчур бурно: подпрыгнул, неудачно приземлился – и серьезно травмировал колено. Вся механика видна на видео.

    Сообщается, что у игрока, вероятно, порваны крестообразные связки. Это несколько месяцев восстановления.

    • Сахс – капитан молодежки «Копенгагена».
    • Игрок стоит 300 тысяч евро.
    • Он уже привлекается к основе «Копенгагена».
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1391

      Айболид 4 октября, 20:59

      Это как свинота - "урааринбуркбамжейабыграл" , а самим то больно уже не первый раз. Бог - не фраер .

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      Рейтинг: +57300

      MaxRnD 4 октября, 20:40

      Это ж каким долбо..бом надо быть. Почти поставил крест на дальнейшей карьере

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