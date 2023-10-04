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Игрок «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола

«Копенгаген» в матче Юношеской лиги УЕФА против «Баварии» победил со счетом 3:2.

Победный мяч на 94-й минуте забил 18-летний нападающий Ноа Сахс. Свой гол он отпраздновал чересчур бурно: подпрыгнул, неудачно приземлился – и серьезно травмировал колено. Вся механика видна на видео.

Сообщается, что у игрока, вероятно, порваны крестообразные связки. Это несколько месяцев восстановления.

  • Сахс – капитан молодежки «Копенгагена».
  • Игрок стоит 300 тысяч евро.
  • Он уже привлекается к основе «Копенгагена».

Лига чемпионов Копенгаген Бавария
Комментарии (1)
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MaxRnD
1696441205
Это ж каким долбо..бом надо быть. Почти поставил крест на дальнейшей карьере
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