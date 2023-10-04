Игрок «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола

«Копенгаген» в матче Юношеской лиги УЕФА против «Баварии» победил со счетом 3:2.
Победный мяч на 94-й минуте забил 18-летний нападающий Ноа Сахс. Свой гол он отпраздновал чересчур бурно: подпрыгнул, неудачно приземлился – и серьезно травмировал колено. Вся механика видна на видео.
Сообщается, что у игрока, вероятно, порваны крестообразные связки. Это несколько месяцев восстановления.
- Сахс – капитан молодежки «Копенгагена».
- Игрок стоит 300 тысяч евро.
- Он уже привлекается к основе «Копенгагена».