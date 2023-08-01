Разбираем старт в Кубке. Гончаренко подготовил стандарты и перестраивался по ходу игры.

Новый сезон Кубка России открывали сразу два матча, один из которых проходил в Черкизово. После ничьи с «Рубином» в чемпионате «Локомотив» принимал дома «Урал». Из тех, кто был в старте против казанцев с первых минут появились только трое: Баринов, Карпукас и Жемалетдинов. Гончаренко, в отличие от Галактионова не так активно применял ротацию. В составе «Урала» было всего три замены, одна из которых вынужденная – Филипенко получил повреждение в предыдущем матче. Схемы обеих команд не изменились: 4-2-3-1 у «Локо» и 5-2-3 у «Урала».

Фланги атаки у «Урала» были ассиметричными. При обороне Юшин часто поднимался на одну линию с Каштановым и прессинговал одного из центральных защитников, а Егорычев всe время находился между левым защитником и одним из опорников. Если «Локомотив» начинал атаку через левый фланг, к Карпукасу шeл Сунгатулин, а Егорычев выдвигался на Митая. При переводе на правый фланг Кики играл по Самошникову, Егорычев уходил в центр за Карпукасом. Такая позиция Андрея должна была разгрузить Кулакова, которому не нужно было так активно участвовать в прессинге. Во время атак «Урала» Егорычев так же часто смещался в центр, освобождая правый фланг для высоких подключений Кулакова. Левым центральным защитником у гостей был Бевеев. Гончаренко уже ставил Мингияна в центр обороны в предсезонных матчах, поэтому такой вариант не был неожиданным.После первого матча я уже отмечал качественную подготовку тренерского штаба «Урала» к стандартам. Тогда ключевым игроком был Бегич – защитник шeл в пару к Каштанову не только во время аутом у чужих ворот, но и на некоторых свободных ударах. Против «Локомотива» его функцию выполнял Эммерсон. Именно аут и принeс гостям быстрый гол. Первый тайм чeтко разделился на два отрезка: до 25 минуты вся игра проходила на половине поля хозяев и периодически «Урал» не выпускал соперника из своей штрафной. В момент потери мяча игроки мгновенно вступали в отбор. Во время своих подключений Эммерсон успел сделать целых 3 отбора/перехвата в чужой штрафной за первые полчаса игры. Угловые и ауты «Урала» часто приводили к быстрому возврату мяча и в итоге команда нанесла половину своих ударов после атак со стандартов.

Во второй половине первого тайма всe было ровно наоборот. После интенсивного старта «Урал» очень сильно просел физически и в игре команды наблюдались те же проблемы, что и у «Локомотива» до этого. Раков и Жемалетдинов поменялись флангами, но не это стало главной причиной изменений. В обороне гости всем составом опускались за линию мяча и после возврата мяча игроки совсем не бежали вперeд. В момент перехвата 7-8 полевых игроков находились в своей штрафной, поэтому адресата для передачи найти не удавалось. Команда Галактионова пользовалась этим и им удавалось быстро возвращать себе мяч на чужой трети.Эксперимент Гончаренко с Бевеевым в центре обороны снова получился неудачным. Обычно при игре в 5 защитников крайние ЦЗ играют плотнее со своим соперником и могут уходить за ним в глубину. При этом остальные своевременно перестраиваются и не оставляют свободных зон. Но Мингиян периодически выпадал из линии и оставлял пространство за спиной. Бевееву было удобно находиться рядом с Кики – они менялись местами по ситуации и Мингиян иногда возвращался на более привычную позицию. Но проблем было намного больше: в первом тайме «Локомотив» несколько раз использовал забросы в правый полуфланг и гол хозяев пришeл именно из этой зоны.

В перерыве Галактионов освежил фланги атаки и выпустил Тикнизяна и Пиняева вместо Рыбчинского и Ракова. Пиняев, который мог делать качественные рывки за спину вышел направо именно «под» Бевеева. Ошибка Мингияна в начале второго тайма не была напрямую связана с его новой позицией, но всe же позволила «Локо» выйти вперeд. На 56 минуте было ещe несколько замен. Гончаренко сделал выводу и перешeл на 4 защитника. Бевеева сменил Ишков, а Мишкич вышел вместо Сунгатулина по позиции. Хорват лучше продвигает мяч и должен быть наладить контроль в позиционных атаках. Ишков отправился на правый фланг, а Егорычев ушeл в центр. »Урал» стал играть по 4-3-3, а «Локомотив» частично отошeл от позиционных атак и уже через несколько минут Галактионов выпустил Дзюбу, чтобы быстро переходить на чужую половину через длинную передачу вперeд.

После перестроения «Урал» вернул себе преимущество. Той интенсивности, которую мы видели в первом тайме, не было, но команде Гончаренко так же удавалось забирать подборы и быстро возвращать себе мяч после доставки в чужую штрафную. После замены Аюпова Мамин отправился в опорную зону, а Бегич занял место Артeма в центре обороны. Свежий защитник помогал сдерживать контратаки и был полезен на стандартах, но глобально такая перестановка ослабила атакующий потенциал – вместо Аюпова, который играл на позиции восьмeрки с подключениями в штрафную, команда получила опорника, нацеленного на разрушение. «Урал» всe равно смог организовать большое давление в концовке: с 75 минуты гости нанесли 5 ударов по воротам, но забить не смогли.

В первом туре Кубка России главные тренеры «Локомотива» и «Урала» продемонстрировали разные подходы с точки зрения ротации: Галактионов использует почти два состава, а Гончаренко формирует обойму из 16-17 человек, которые играют заметно чаще. У «Урала» в связи с этим могут возникнуть проблемы с физикой. При плотном графике в начале сезона будет очень важно, чтобы вовремя восстановились игроки, которые сейчас находятся в лазарете. «Локомотив» больше страдает из-за качества на отдельных позициях. По этому матчу было много вопросов к Кузьмичeву и Погостнову. Центральных защитников много, но надeжную пару Галактионову найти пока не удаeтся.

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