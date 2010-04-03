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Никола Мингаццини
Статистика
Никола Мингаццини - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1980 (46)
#80 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
24
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 0
03.04.2010
Болонья
1' - 25'
23'
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
3 : 1
27.03.2010
Болонья
70' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
24.03.2010
Рома
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
1 : 0
21.03.2010
Болонья
63' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 1
14.03.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 1
07.03.2010
Наполи
86' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 4
28.02.2010
Болонья
1' - 76'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 2
21.02.2010
Ювентус
83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 1
24.01.2010
Бари
79' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 2
20.01.2010
Аталанта
1' - 53'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 2
17.01.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2010
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
0 : 0
29.11.2009
Болонья
1' - 24'
15'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
21.11.2009
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
3 : 1
08.11.2009
Палермо
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 1
01.11.2009
Болонья
1' - 85'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
28.10.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 1
18.10.2009
Болонья
1' - 67'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
04.10.2009
Дженоа
1' - 69'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
1 : 1
27.09.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
13.09.2009
Кьево
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 2 тур
Бари
0 : 0
29.08.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
22.08.2009
Фиорентина
1' - 90'
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