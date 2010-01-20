|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|24
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2010
|1' -25'
|Интер (Милан)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23'
|27.03.2010
|70' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|24.03.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Рома (Рим)
|84'
|21.03.2010
|63' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|14.03.2010
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|07.03.2010
|86' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|28.02.2010
|1' -76'
|Дженоа (Генуя)
|3:4
|Болонья (Болонья)
|21.02.2010
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|24.01.2010
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Бари (Бари)
|20.01.2010
|1' -53'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|17.01.2010
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|10.01.2010
|71' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|29.11.2009
|1' -24'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|15'
|21.11.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|08.11.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|23'
|01.11.2009
|1' -85'
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|18.10.2009
|1' -67'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|04.10.2009
|1' -69'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2009
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|23.09.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.09.2009
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|68'
|13.09.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Кьево (Верона)
|33'
|29.08.2009
|1' -90'
|Бари (Бари)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)