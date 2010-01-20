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    Никола Мингаццини - статистика

    Полузащитник
    Имя Никола
    Фамилия Мингаццини
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1980 (42 года)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 24 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2010 1' -25' Интер (Милан) 3:0 Болонья (Болонья)
    23'
    27.03.2010 70' -90' Палермо (Палермо) 3:1 Болонья (Болонья)
    24.03.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Рома (Рим)
    84'
    21.03.2010 63' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Болонья (Болонья)
    14.03.2010 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    07.03.2010 86' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Наполи (Неаполь)
    28.02.2010 1' -76' Дженоа (Генуя) 3:4 Болонья (Болонья)
    21.02.2010 83' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Ювентус (Турин)
    24.01.2010 79' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Бари (Бари)
    20.01.2010 1' -53' Болонья (Болонья) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    17.01.2010 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    10.01.2010 71' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    29.11.2009 1' -24' Лацио (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    15'
    21.11.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    08.11.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Палермо (Палермо)
    23'
    01.11.2009 1' -85' Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.10.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Сиена (Сиена)
    18.10.2009 1' -67' Наполи (Неаполь) 2:1 Болонья (Болонья)
    04.10.2009 1' -69' Болонья (Болонья) 1:3 Дженоа (Генуя)
    27.09.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    23.09.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    20.09.2009 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    68'
    13.09.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Кьево (Верона)
    33'
    29.08.2009 1' -90' Бари (Бари) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.08.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
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