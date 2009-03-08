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    Энтони Яннарилли - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Энтони
    Фамилия Яннарилли
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 декабря 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 11 -20 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Катания (Катания)
    24.05.2009 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    17.05.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Лечче (Лечче)
    10.05.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2009 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    11.04.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:4 Сиена (Сиена)
    05.04.2009 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    22.03.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    14.03.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 4:1 Болонья (Болонья)
    08.03.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сампдория (Генуя)
    28.02.2009 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.02.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Интер (Милан)
    14.02.2009 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Болонья (Болонья)
    08.02.2009 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Болонья (Болонья)
    02.02.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    28.01.2009 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:1 Болонья (Болонья)
    25.01.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:4 Милан (Милан)
    18.01.2009 1' -90' Катания (Катания) 1:2 Болонья (Болонья)
    11.01.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Кьево (Верона)
    21.12.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Болонья (Болонья)
    13.12.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 5:2 Торино (Турин)
    07.12.2008 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:2 Болонья (Болонья)
    30.11.2008 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Болонья (Болонья)
    23.11.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Палермо (Палермо)
    16.11.2008 1' -90' Сиена (Сиена) 1:1 Болонья (Болонья)
    08.11.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Рома (Рим)
    02.11.2008 1' -90' Кальяри (Кальяри) 5:1 Болонья (Болонья)
    29.10.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.10.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    19.10.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Лацио (Рим)
    04.10.2008 1' -90' Интер (Милан) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.09.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Наполи (Неаполь)
    24.09.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 0:3 Удинезе (Удине)
    14.09.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    31.08.2008 1' -90' Милан (Милан) 1:2 Болонья (Болонья)
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